AFP Scholz spreekt de pers toe in Keulen

NOS Nieuws • vandaag, 01:33 Scholz ontvangt uit Rusland vrijgelaten gevangenen: 'Emotioneel moment'

De Duitse bondskanselier Scholz heeft een deel van de gevangenen die gisteren door Rusland werden vrijgelaten ontvangen op het vliegveld van Keulen. Hij zei uitgebreid te hebben gesproken met de groep en zei dat ze het goed maken.

Het was volgens hem een "emotioneel moment", omdat de groep nog nauwelijks tijd had gehad om de ontwikkelingen te verwerken. "Velen hadden dit totaal niet verwacht en zijn nog overweldigd door de emotie dat ze vrij zijn. Ze hebben gevreesd voor hun gezondheid en zelfs hun leven."

Scholz zei dat de groep eerst tijd krijgt om alles te verwerken. Ook krijgen ze een medisch onderzoek. Scholz beloofde alle steun te zullen bieden om hen in staat te stellen hun leven weer op te pakken.

Voor zover bekend zijn er dertien personen aangekomen in Duitsland: de acht vrijgelaten Russische politieke gevangenen en vijf Duitse staatsburgers, van wie er een in Belarus levenslang had gekregen voor terrorisme. Drie Amerikaanse staatsburgers vliegen rechtstreeks door naar huis, onder hen twee vrijgelaten journalisten.

Eerder gaf Rusland al beelden vrij van de gevangenenruil:

0:37 Journalist Evan Gerschkovic en oud-marinier Paul Whelan vrijgelaten door Rusland

In zijn mededeling aan de pers verdedigde Scholz nogmaals het besluit om een tot levenslang veroordeelde Russische moordenaar uit te ruilen tegen onschuldig vastgezette burgers. Volgens de bondskanselier moet een democratie er alles aan doen om te voorkomen dat mensen onterecht opgesloten blijven.

"Ik denk dat het de juiste keuze was geweest en als iemand maar enige twijfel heeft, dan verdwijnt die zodra je spreekt met degenen die nu vrij zijn", stelde hij.

Eerder op de avond had hij het al een duivels dilemma genoemd dat Rusland vrijlating eiste van moordenaar Vadim Krasikov, die in Duitsland levenslang had gekregen voor de moord op een Georgiër. "Het is geen makkelijke beslissing om iemand na slechts een paar jaar van een levenslange gevangenisstraf te laten gaan", erkende Scholz. "Maar we hebben de plicht Duitse burgers te beschermen en solidair te zijn met de VS."

Begroet door Poetin

Naast Duitsland lieten ook Polen, Slovenië, Noorwegen en de VS Russen gaan, tien in totaal. Zij werden in Moskou door president Poetin persoonlijk met een erewacht ontvangen. Hij zei dat ze allemaal snel een onderscheiding zouden kunnen verwachten.

Poetin omhelsde elke teruggekeerde landgenoot kort bij aankomst:

0:34 Russen die vastzaten in het westen terug op Russische bodem

In Keulen sloot Scholz af met de hoop uit te spreken dat alle gearriveerden snel zullen aansterken en hun leven kunnen hervatten. Ook beloofde hij zich te blijven inzetten voor anderen die nog altijd onterecht door Rusland worden vastgehouden.