A. Savin Een Indische kievit

In samenwerking met Omroep Zeeland NOS Nieuws • vandaag, 15:08 Honderden vogelspotters naar Zeeland voor zeldzame vogel: 'Dit is fantastisch'

De Indische kievit hoort eigenlijk helemaal niet in Europa en is nog maar één keer in Nederland gezien. Toch is de vogel gisteren en vandaag gezien, in natuurgebied Oranjezon in Zeeland.

Ecoloog Erik Speksnijder was gisterochtend aan het werk in het natuurgebied toen hij een afwijkend geluid hoorde. Hij keek naar de vogel en herkende het beest niet. Hij schakelde de hulp in van zijn collega Marcel Klootwijk, die de vogel meteen herkende. "Ik had hem in India wel eens gezien, daar komt de soort wel voor", zegt hij tegen Omroep Zeeland.

Vogelappgroepen

De mannen deden een melding op waarneming.nl, een website waarop vogelaars kunnen vastleggen welke dieren ze hebben gespot. Al kort daarna kwamen de eerste spotters naar Oranjezon om de kievit van dichtbij te bewonderen.

"We hebben onze boa meteen ingelicht dat er veel mensen zouden komen", vertelt Klootwijk. "En we hebben in vogelappgroepen gedeeld waar mensen kunnen parkeren."

Tot 22.00 uur gisteravond werden 233 waarnemingen ingevoerd op de website, en ook vandaag laat de zeldzame vogel zich nog zien. Om 14.00 uur hadden 42 vogelaars hem al gespot.

Klootwijk is opgetogen om het dier van zo dichtbij te hebben gezien. "Fantastisch. Echt heel gaaf om deze vogel in Nederland te zien, in je eigen werkveld nog wel."

Oosten van Turkije

De Indische kievit leeft normaal in Azië en het Midden-Oosten. De vogel is 32 tot 35 centimeter lang, heeft een spanwijdte van zo'n 80 centimeter en weegt tussen de 110 en 230 gram. "De dichtbijzijnde soort vind je in het uiterste oosten van Turkije", zegt Klootwijk.

Het dier werd één keer eerder waargenomen in Nederland: op Texel en Ameland in 2019. "Vogels verdwalen nu eenmaal af en toe", verklaart Klootwijk.