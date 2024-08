Piloot neergestort vliegtuigje was 67-jarige man uit Roosendaal

De piloot die gistermiddag met zijn vliegtuig neerstortte op de A58 en daarbij om het leven kwam, was een 67-jarige man uit het nabijgelegen Roosendaal. De piloot had vlieglessen en was de enige inzittende.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet nog onderzoek naar de crash, schrijft Omroep Brabant . Dat moet uitwijzen hoe het toestel kon neerstorten op de weg. Uit eerste bevindingen is wel duidelijk geworden dat het was vertrokken vanaf Breda International Airport.

'Verslagenheid is groot'

Het vliegtuigje dat neerstortte is van Vliegschool Breda Aviation. "Het verdriet en ongeloof is niet te beschrijven", laat de vliegschool weten in een persbericht. "De verslagenheid is groot." Het bedrijf blijft de komende dagen gesloten.