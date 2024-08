ANP Er kan weer veilig worden gezwommen in de Merwelanden

Weer veilig zwemmen in plas bij Dordrecht na terugdringen PFAS

Het is weer gerust plonzen in de zwemplas Merwelanden bij Dordrecht. De PFAS-concentraties in het water liggen weer onder de advieswaarden van het RIVM. De provincie Zuid-Holland heeft het negatief zwemadvies ingetrokken dat ruim een jaar geleden werd afgegeven.

In juni vorig jaar meldde tv-programma Zembla dat er "schrikbarend hoge" concentraties PFAS in het water rondom de fabriek van chemisch bedrijf Chemours gevonden waren. Jarenlang loosde dat bedrijf PFAS zowel in het water als in de lucht. Het spul werd aangetroffen in een omtrek van zo'n 15 kilometer rondom de fabriek.

Doorgespoeld

Vooral in de Merwelanden was het te gevaarlijk om te zwemmen, daarom kreeg die plas een negatief zwemadvies. Maar nu zijn de PFAS-waarden fors gedaald. Dat komt doordat het water de laatste tijd vaak is doorgespoeld met schoon water. Nu is de PFAS-concentratie zelfs onder de normen van het RIVM.

Wat is PFAS? PFAS is een groep chemische stoffen die vanwege hun water-, vet- en vuilafstotende eigenschappen in veel producten zitten, zoals regenkleding, cosmetica en voedselverpakkingen. Bij een overmatige blootstelling aan PFAS kunnen de stoffen bij mensen volgens het RIVM effect hebben op het immuunsysteem, cholesterol in het bloed en kunnen ze kanker veroorzaken.

De provincie gaat ervan uit dat de waarden de rest van het zwemseizoen onder de grenswaarden blijven. Dat betekent dat er in elk geval tot en met 30 september gezwommen kan worden in de plas. Tot die tijd wordt het water doorgespoeld.

Een oplossing voor de lange termijn is dat niet, zegt wethouder Tanja de Jonge van de gemeente Dordrecht. "Er moet verder gezocht worden naar waar de PFAS vandaan komt en het moet opgeruimd worden."

De metingen rondom de zwemplas blijven de komende periode dus doorgaan, in het kader van dat onderzoek. "Op basis van de uitkomst van dit onderzoek worden eventuele maatregelen bepaald", aldus de provincie Zuid-Holland.

Gratis naar het zwembad

Chemours maakte in juli bekend zwembadbezoeken te gaan vergoeden, schrijft regionale omroep Rijnmond. Zo konden mensen die normaliter gebruikmaken van de zwemplas Merwelanden alsnog gratis zwemmen. Deze groep kon met de vergoeding van Chemours vier keer gratis naar een zwembad in Dordrecht.

De gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden hebben de fabrikant aansprakelijk gesteld voor de milieuschade door PFAS. De rechter acht dat bewezen voor in elk geval de periode tussen 1984 en 1998.