NOS Het aanmeldcentrum in Ter Apel

In samenwerking met RTV Noord NOS Nieuws • vandaag, 12:18 Weer conflict bij aanmeldcentrum Ter Apel, een gewonde naar het ziekenhuis

Bij een vechtpartij in het aanmeldcentrum in Ter Apel is vannacht iemand gewond geraakt. Dat meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

De vechtpartij speelde vannacht rond 04.00 uur tussen twee groepen, vertelt de woordvoerder. "We kunnen spreken van een forse vechtpartij. Er was een man of tien bij betrokken." Hoe het met de gewonde gaat, is niet bekend. "Hij is naar het ziekenhuis gebracht met iets wat lijkt op een snijwond in het gezicht." Bij het incident waren geen medewerkers betrokken.

Mogelijk steekincident

Bij de politie kwam vanochtend rond 05.00 uur een melding binnen van een steekincident. Twee ambulances en meerdere politieauto's kwamen ter plaatse, schrijft RTV Noord. De politie probeert nu te achterhalen wat er aan de vechtpartij vooraf is gegaan. Er is vooralsnog geen aangifte gedaan.

Of er daadwerkelijk sprake is van een steekincident, is voor de politie nog niet duidelijk. Ook de woordvoerder van het COA kan dat niet bevestigen. "Het kan ook zijn dat de verwondingen op een andere manier zijn toegebracht. Daarvoor moet eerst onderzoek worden gedaan."

Bezig met maatregelen

De veiligheid in het aanmeldcentrum is al langer onderwerp van gesprek. De Inspectie Justitie en Veiligheid sloeg vorige maand opnieuw alarm over de veiligheid. Asielzoekers en medewerkers van het aanmeldcentrum lopen een "onacceptabel risico om slachtoffer te worden van geweldsincidenten", aldus de inspectie.

Uit cijfers van het COA en beveiligingsbedrijf Trigion blijkt dat de afgelopen maanden sprake is van een toename van "ernstige incidenten", waarbij "diverse mensen" gewond zijn geraakt. De inspectie spreekt van acht steekincidenten sinds het laatste bezoek, afgelopen december.

"We hebben het probleem al langer", zegt de woordvoerder. "We zijn bezig met een maatregelenpakket waar we nu nog niet veel over kunnen zeggen. Maar daarmee gaan we meer doen dan we nu doen om het aantal incidenten te verminderen."