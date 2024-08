Judoka's Steenhuis en Korrel kansloos in kwartfinales, via herkansing nog kans op brons

Guusje Steenhuis en Michael Korrel maken geen kans meer op olympisch goud. De Nederlandse judoka's hebben allebei kansloos verloren in de kwartfinales en gaan naar de herkansingen.

Steenhuis vocht tegen de Israëlische Inbar Lenir, die derde staat op de wereldranglijst voor vrouwen tot 78 kilogram. Lenir werd tevens wereldkampioen in 2023 en geldt als een van de favorieten voor goud in Parijs.

De 31-jarige Steenhuis werd op de Olympische Spelen in Tokio zevende en wil die prestatie in Parijs verbeteren, via de herkansing kan ze nog de bronzen medaille bemachtigen.