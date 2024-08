ANP Shell-fabriek in Pernis

NOS Nieuws • vandaag, 09:46 Shell maakt meer winst dan vorig jaar, ondanks dalende gasprijs

De miljarden blijven binnenstromen bij energiebedrijf Shell. In het tweede kwartaal van dit jaar bleef er een aangepaste winst over van 6,3 miljard dollar. Daarmee lag de winst lager dan in het eerste kwartaal, maar enkele miljarden hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

De aandeelhouders profiteren van de meewind. Shell gaat namelijk 3,5 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen.

Shell heeft een hogere winst geboekt terwijl de gasprijs lager lag dan vorig jaar. Toch leverde de gasnering meer op. Ook de afdeling waar duurzame energie onder valt leverde enkele honderden miljoenen op, terwijl er vorig jaar voor die tak nog een verlies in de boeken stond.

Biobrandstof uit Rotterdam

Het bedrijf maakt ook bekend dat het 800 miljoen dollar moet afschrijven vanwege een biobrandstoffenfabriek in Nederland. "Tegen de achtergrond van tegenvallende marktomstandigheden, hebben we de bouw van onze fabriek in Rotterdam stilgelegd", zegt Wael Sawan, de topman van Shell.

De nieuwe locatie moest in de toekomst duurzame vliegtuigbrandstof en hernieuwbare diesel gaan produceren. Daarmee zou de locatie bijdragen aan de verduurzaming van Shell. Dat loopt nu vertraging op.

Lng uit het Midden-Oosten

Topman Wael spreekt over een sterk kwartaal waarin "we onze positie in vloeibaar gemaakt gas (lng) verder hebben laten groeien". Het Britse bedrijf is nu al een van de grootste spelers in de lng-markt.

Shell blijft verder investeren in gas en ging afgelopen maanden onder meer een nieuwe samenwerking in Abu Dhabi aan en breidde er een in Oman uit.