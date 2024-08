ANP Robert Swaak (r) van ABN Amro

NOS Nieuws • vandaag, 08:31 Topman Robert Swaak van ABN Amro vertrekt voortijdig

ABN Amro gaat op zoek naar een nieuwe bestuursvoorzitter. De huidige topman Robert Swaak vertrekt over uiterlijk een jaar bij de bank.

Opmerkelijk is dat Swaak in april zijn contract bij ABN Amro met nog eens vier jaar verlengde met een tweede termijn. Hij was in 2020 aangesteld als CEO.

Wat precies de reden is om na krap vier maanden al zijn vertrek aan te kondigen, laat ABN Amro in het midden. In een persbericht meldt de bank alleen dat "in overleg met de raad van commissarissen is besloten dat hij in de eerste helft van 2025 terugtreedt".

Wel zegt Swaak in dezelfde verklaring dat hij er rekening mee hield om in zijn tweede termijn voortijdig plaats te moeten maken voor een opvolger. "Nu de bank een nieuwe strategische periode in gaat, moet de raad van commissarissen tijdig de ruimte krijgen om deze te vinden."

ABN Amro zegt dat de zoektocht naar een nieuwe CEO al is gestart.