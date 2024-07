NOS Sport • vandaag, 00:38 Parijs vandaag: medaillekansen op en in het water en zicht op tennisfinale

Elke olympische dag beginnen we met het programma. Wanneer komen de Nederlanders in actie? Wat staat er nog meer te gebeuren? Volg alles ook in ons liveblog en via een livestream. Vandaag dag 6. Klik hier voor het volledige programma.

De kop is eraf voor Nederland. Woensdagmiddag werden eindelijk de eerste olympische medailles van deze Spelen gewonnen en meteen is de collectie compleet: goud voor de roeiers van de dubbelvier, zilver voor de roeisters van de dubbelvier en op de valreep brons voor zwemmer Caspar Corbeau op de 200 meter schoolslag.

Medailles behaald op en in het water. In dat opzicht is vandaag een perfecte dag, want het regent finales op en in het Franse water.

Roeisters Lisa Scheenaard en Martine Veldhuis varen om 11.18 uur in de finale van de dubbeltwee, net als meteen daarna Melvin Twellaar en Stef Broenink.

Rond het middaguur komen Marloes Oldenburg, Hermijntje Drenth, Tinka Offereins en Benthe Boonstra uit in de eindstrijd van de vier-zonder.

Voor favorieten Karolien Florijn en Simon van Dorp is het nog te vroeg voor victorie. Zij varen morgen de halve finales van de skiff. Ook vaart de Holland Acht zijn herkansing.

Zeilsters op medaillekoers

Later op de dag volgen de medalraces van de zeilers in de 49er-klasse en de 49er FX-klasse. Bij de vrouwen maakten Odile van Aanholt en Annette Duetz een uitstekend toernooi door. Ze zijn als tweede geplaatst voor de finale.

Eindigen de wereldkampioenen donderdag in de top drie én finishen ze voor het Franse koppel Sarah Steyaert/Charline Picon,dan winnen ze olympisch goud

Bart Lambriex en Floris van de Werken kapseisden woensdag in het zicht van de haven, maar mogen ondanks de elfde plaats alsnog meedoen aan de medalrace. Hun Chinese concurrenten zijn namelijk geschorst, omdat hun boot niet aan de gewichtseisen voldeed.

Een medaille lijkt echter een brug te ver. Ook foilers Luuc van Opzeeland en Sara Wennekes gaan weer het water op.

Tennismedaille in zicht

Tennissers Demi Schuurs en Wesley Koolhof knokten zich woensdag via een spannende 'supertiebreak' naar de halve finales van het olympische toernooi in het gemengd dubbel. Vanaf 14.00 uur treffen ze het Chinese duo Wang Xinyu en Zhizhen Zhang voor een plek in de finale.

Vanaf 18.15 uur komt turnster Naomi Visser, net als Simone Biles, in actie in de finale van de meerkamp. Verder beginnen de BMX'ers vanavond aan hun olympisch toernooi.

Handballiefhebbers moeten vroeg opstaan, want de Nederlandse handbalsters spelen al om 9.00 uur hun vierde groepsduel, waarin Brazilië de tegenstander is.

In het judo is het donderdag de beurt aan Michael Korrel (-100 kg) en Guusje Steenhuis (-78). Steve Wijler begint om 15.30 uur aan zijn individueel handboogschiettoernooi.

De 3x3-basketballers moeten twee keer opdraven. Om 10.05 uur wacht Servië, vier uur later zijn de Fransen de tegenstander. Ook de volleybalsters komen weer in actie en spelen om 17.00 uur hun tweede groepsduel tegen Italië.

Afsluiten met een medaille?

We sluiten de dag rond de klok van 21.00 uur af in het immense zwemstadion in Paris La Défense, waar wereldkampioene Tes Schouten de finale zwemt van de 200 meter schoolslag.

Schouten plaatste zich als derde voor de eindstrijd. En dus zou de donderdag - net als de woensdag - best weer feestelijk afgesloten kunnen worden.

