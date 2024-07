AP De gevangenis in het plaatsje Ely in de Amerikaanse staat Nevada

NOS Nieuws • vandaag, 21:44 Drie doden na bendegeweld in Amerikaanse gevangenis

Drie gevangenen zijn om het leven gekomen bij gevechten in een zwaarbeveiligde gevangenis in de Amerikaanse staat Nevada. Negen anderen zijn met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de gouverneur van Nevada liep ruzie tussen leden van verschillende bendes uit op een vechtpartij. Sinds de geweldsuitbarsting mogen de ruim duizend gevangenen hun cel niet meer uit. De gevangenis in het plaatsje Ely vreest voor wraakacties.

In totaal zijn er dit jaar al 21 gevangenen om het leven gekomen in gevangenissen in Nevada. Twee van hen zaten vast in Ely.

Gevangenisbendes

Bendegeweld in gevangenissen is een bekend probleem in de Verenigde Staten. Net als op straat, sluiten gedetineerden zich vaak aan bij bendes met het idee beschermd te worden tegen andere bendes of gevangenen. Wie zich bij welke groep voegt, wordt vaak bepaald op basis van etniciteit of ras.

Zo kan het zijn dat iemand die op straat al bij een bende zit, zich in de gevangenis aansluit bij dezelfde groep. Daarnaast zijn er ook bendes die ontstaan binnen de gevangenismuren. De omvang van deze bendes loopt uiteen. Sommige tellen duizenden leden, verspreid over gevangenissen in het land.