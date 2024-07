NOS Voetbal • vandaag, 19:51 Loopbaan Braziliaanse voetballegende Marta lijkt ten einde: rood na roekeloze actie

0:14 Braziliaanse voetballegende Marta met rood van het veld na roekeloze overtreding

In haar laatste grote toernooi is de Braziliaanse voetballegende Marta met een donkerrode kaart van het veld gestuurd. Brazilië verloor woensdag het laatste groepsduel van Spanje (2-0) en balanceert op de rand van uitschakeling op de Olympische Spelen in Parijs.

In de blessuretijd van de eerste helft kwam de 38-jarige Marta met een hoog geheven been ingevlogen en raakte ze de Spaanse Olga Carmona vol. De Noorse arbiter Espen Eskas twijfelde geen moment en trok rood.

Marta verliet het veld in Bordeaux in tranen. Ze leek direct te beseffen dat haar roemrijke carrière waarschijnlijk in mineur eindigt. Al is er nog een kans dat Brazilië als een van de beste nummers drie door mag naar de kwartfinales. Vanavond komt daar duidelijkheid over als de overige groepsduels worden gespeeld.

Getty De Braziliaanse Marta in tranen na de rode kaart

Zesvoudig wereldvoetballer van het jaar Marta is bezig aan haar zesde olympische toernooi. In de voorgaande vijf wist ze telkens te scoren, een record. Maar in Frankrijk lukte haar dat (nog) niet.

In liefst 201 interlands maakte Marta een recordaantal van 119 doelpunten. Ze speelde ook zes WK's en is topscorer aller tijden met zeventien treffers op de mondiale eindtoernooien. Op de Spelen was ze goed voor in totaal dertien goals, één minder dan recordhouder en landgenote Cristiane.

Ondanks al die treffers won Marta nooit een hoofdprijs met de nationale ploeg. Op de Spelen van 2004 en 2008 kwam ze met zilver nog het dichtstbij.