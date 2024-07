ANP Laura Aarts

NOS Sport • vandaag, 15:28 Waterpolosters ondanks verlies in zinderende shoot-out tóch naar kwartfinales

De Nederlandse waterpolosters hebben zich ondanks een nederlaag geplaatst voor de kwartfinales op de Olympische Spelen. Het duel met Australië eindigde in een 7-7 gelijkspel, waarna de zinderende strafworpenserie met 7-8 verloren ging.

Oranje had het in Parijs lastig met Australië, dat na driekwart wedstrijd op een 5-6 voorsprong stond. In een sterk slot maakte de Nederland toch nog gelijk, waarna in een shoot-out de winnaar bepaald werd. Na een lange serie trok Australië aan het langste eind.

Het gelijkspel levert nog wel één punt op, waardoor Nederland in groep A niet meer te achterhalen is door China en zeker is van een plek in de kwartfinales. Dat was vooraf al haast een formaliteit, want vier van de vijf ploegen in de groep gaan door naar de knock-outfase.

Nederland, dat in 2023 nog wereldkampioen werd, geldt als een van de favorieten voor olympisch goud. De andere topfavorieten zijn Spanje en de Verenigde Staten, de regerend olympisch kampioen. In de groepsfase ontloopt Nederland die landen nog.

Het puntenverlies tegen Australië is een slecht teken voor het vervolg van het toernooi. Op basis van de eindstand van de groep wordt namelijk de tegenstander in de kwartfinale bepaald.

Goed begin Nederland

Oranje begon nog goed aan het derde groepsduel. Na een aantal vroege doelpunten kwam Nederland op een 3-1 voorsprong.

Australië haakte echter aan en verminderde de marge naar één doelpunt in het tweede kwart. Vooralsnog leek er geen vrouw over boord, maar de Australiërs lieten de klasse zien waarmee ze in 2023 de halve finale van het WK bereikten.

Voorsprong Australië

Alice Williams, een van de topschutters, kreeg het meermaals voor elkaar om ruimte te creëren, waarna haar teamgenoten haar bijna altijd wisten te vinden. Zij scoorde de gelijkmaker, en de 4-5, waardoor Australië op voorsprong kwam.

In de laatste acht minuten moest Nederland een slotoffensief starten. Via Sabrina van der Sloot kwamen de waterpolosters op gelijke hoogte, waardoor het nog alle kanten op kon in de finale.

ANP Waterpolosters strijden tegen Australië

Ook keepster Laura Aarts liet zich van haar beste kant zien. Ze hield diverse ballen tegen en zorgde ervoor dat Australië niet opnieuw langszij kwam. Uiteindelijk werd het 7-7, waarna de winnaar beslist werd in een shoot-out.

De Australiërs misten de tweede strafworp, waardoor Nederland de voorsprong pakte. Brigitte Sleeking miste vervolgens haar worp, waardoor de stand weer gelijk werd. Uiteindelijk miste ook Lola Moolhuijzen, waarna Australië met de winst aan de haal ging.

Laatste groepswedstrijd

In 2008 wonnen de Nederlandse vrouwen goud in Peking op de Olympische Spelen. De nieuwe generatie waterpolosters hoopt dat resultaat te evenaren. Na drie groepswedstrijden heeft Nederland zeven punten.

Voor de domper tegen Australië won Nederland al wel tegen vicewereldkampioen Hongarije (10-8) en China met (15-11).

Op zondag 4 augustus om 18.30 uur speelt Nederland de laatste groepswedstrijd, tegen Canada, waarin Nederland de positie van groepshoofd wil veiligstellen.