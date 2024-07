CBRE Het voormalige Change=-pand

NOS Nieuws • vandaag, 13:27 Honderden huurders krijgen tot 4000 euro servicekosten terug

Huurders die tussen 2019 en 2023 gewoond hebben in een van de 498 studio's van een groot pand in Amsterdam krijgen te veel betaalde servicekosten terug van de eigenaar. Hoeveel ze terugkrijgen is afhankelijk van hoe lang ze er woonden. Huurders die al die vijf jaar te veel betaalden, krijgen nu 4000 euro terug.

De pandeigenaar, vastgoedbedrijf CBRE, is dat overeengekomen met de huurdersvereniging. Huurdersbelangenstichting !Woon heeft daarbij geholpen.

Het gaat om het voormalige Change=-pand in Amsterdam Nieuw-West. Change= was tot voor kort de beheerder en kwam veelvuldig in het nieuws vanwege allerlei conflicten met huurders over hoge kosten bovenop de huur. Zo oordeelde de rechter al in 2021 dat huurders van Change= te veel betaalden en geld terug moesten krijgen.

Nieuwe beheerder

De eigenaar van het pand, CBRE, wilde al langer dat Change= stopte als beheerder vanwege die conflicten. Maar via de rechter kon Change= dat een tijdje tegenhouden. Uiteindelijk is er sinds juni een nieuwe beheerder.

De servicekosten zijn nu verlaagd en te veel betaalde servicekosten worden dus terugbetaald. Sommige huurders betaalden al minder servicekosten, omdat ze het er niet mee eens waren. Die krijgen dus minder terug.

'Jaren ellende'

"We zijn heel blij dat we na jaren ellende nu dit hoofdstuk kunnen afsluiten", zegt Lotte van Eenennaam, voorzitter van de huurdersvereniging. "Bijna alle huurders krijgen flink wat van hun te veel betaalde kosten terug en dat is niet alleen heel terecht, maar natuurlijk ook heel fijn."

Bovenop de huur en servicekosten vroeg Change= ook nog eens geld voor een verplicht aanvullend 'dienstenpakket'. Dat bestond onder meer uit lidmaatschap van een 'community' van bewoners, inventaris voor de studio's en internet.

De terugbetaling hiervan is geen onderdeel van deze schikking. "Want Change= was niet bereid mee te doen en tot een totaaloplossing te komen", aldus stichting !Woon.