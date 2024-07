ANP Sifan Hassan wint olympisch goud op de 10.000 meter in Tokio

NOS Sport • vandaag, 13:09 Hassan hakt knoop door: ze loopt in Parijs marathon, 5.000 en 10.000 meter

Sifan Hassan komt bij de Olympische Spelen in Parijs uit op de 5.000 meter en 10.000 meter op de baan en de marathon op de weg. Dat heeft de Nederlandse atlete woensdagmiddag laten weten.

"Vier afstanden is voor mij mentaal moeilijk", vertelt Hassan in gesprek met de NOS. "Als ik dat zou doen, dan heb ik heel veel adrenaline in mijn lijf en slaap ik bijna vier dagen niet. Dan maak ik mezelf gek en dat is ook ongezond. Hoe het programma in elkaar zit is ook niet fijn. Dat maakt het ook moeilijk om vier afstanden te lopen."

Het is een keer voorgekomen dat een atleet op die drie afstanden goud won op dezelfde Spelen. Dat was de Tscjech Emil Zátopek in Helsinki 1952.

Lang was het onduidelijk op welke afstanden Hassan in actie zou komen. De geboren Ethiopische kwalificeerde zich op vier afstanden voor Parijs. Van die vier laat ze nu de 1.500 meter schieten.

Net als drie jaar geleden in Tokio maakte ze pas kort voor de start van het olympisch atletiekprogramma haar definitieve missie bekend.

Eerst de 5.000 meter

Haar keuzes zorgen ervoor dat Hassan op vrijdag voor het eerst in actie komt, in de series van de 5.000 meter. De finale van de 5.000 meter is op maandagavond 5 augustus. Vier dagen later staat de finale van de 10.000 meter op het programma.

Op 11 augustus, de slotdag van de Spelen, wordt de olympische marathon gehouden. Hassan zal dan om 08.00 uur aan de start verschijnen.

Drie jaar geleden koos Hassan in Tokio voor een opzienbarende missie. Ze ging in Japan op jacht naar drie olympische titels. Ze combineerde daar de 1.500, 5.000 en de 10.000 meter.

Op de 5.000 en 10.000 meter snelde ze indrukwekkend naar goud, op de 1.500 meter moest ze het na een val in de series uiteindelijk doen met een bronzen medaille.

Spraakmakend

Op weg naar Parijs 2024 zocht de veelzijdige atlete, die sinds 2013 voor Nederland uitkomt, een nieuwe uitdaging. Die vond ze in de marathon. Haar debuut op de klassieke afstand was spraakmakend. In april 2023 snelde ze in Londen in 2.18.33 naar de winst, nadat ze onderweg een paar keer had moeten stoppen.

AFP Sifan Hassan wint bij haar marathondebuut in Londen in april 2023

Ook haar tweede marathon, in Chicago in oktober 2023, zette ze in winst om. Haar tijd (2.13.44) was de tweede tijd ooit gelopen. Dit jaar testte de tweevoudig olympisch kampioene zich nog een keer in Tokio op de marathon, met de vierde plaats als resultaat.

De afgelopen maanden legde Hassan zich weer toe op het baanwerk om een afgewogen keuze voor Parijs te kunnen maken. Haar optredens waren niet indrukwekkend, maar Hassan zou Hassan niet zijn als ze niet iets bijzonders zou willen doen in Parijs.

Hassan kijkt in ieder geval vol vertrouwen uit naar haar tweede Olympische Spelen. "Ik heb heel veel werk gedaan. Ik heb mijzelf supermoe gemaakt en was wat overtraind. Maar ik heb wat rust genomen en ik voel mij heel sterk de laatste weken. Ik voel mij heel goed en we gaan het zien."