Judoka Van Dijke bereikt halve finales, Van 't End uitgeschakeld op laatste Spelen

Judoka Sanne van Dijke heeft bij de Olympische Spelen de halve finale gehaald. De Nederlandse versloeg in de klasse tot 70 kilogram de Japanse Saki Niizoe in de kwartfinale met waza-ari.

Van Dijke heeft openlijk uitgesproken goud te willen winnen in Parijs, nadat ze in Tokio brons had gewonnen. Ze is tweevoudig Europees kampioen en werd in 2022 derde op het wereldkampioenschap.