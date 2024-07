NOS Sport • vandaag, 09:57 • Aangepast vandaag, 13:05 Kingma eindigt veelbesproken olympische triatlon in toptien, bijrol Nederlandse mannen

6:52 Kingma eindigt als zevende op olympische triatlon, Klamer wordt veertiende

De Nederlandse triatleten zijn er bij de Olympische Spelen niet in geslaagd een medaille te veroveren. Vanwege het vervuilde water in de Seine was de triatlon al dagenlang een van de meest besproken sporten in Parijs.

Bij de vrouwen zat Maya Kingma lang in de kopgroep, maar moest lossen op het laatste onderdeel hardlopen. De 28-jarige Kingma eindigde uiteindelijk als zevende op 1.58 minuut van de Franse winnares Cassandre Beaugrand.

Het zilver ging naar de Zwitserse Julie Derron, de Britse wereldkampioene Beth Potter won het brons.

Viervoudig wereldkampioene Flora Duffy (Bermuda) zat net als Kingma lang in de kopgroep, maar de olympisch kampioene van Tokio eindigde als vijfde. Rachel Klamer, in Tokio nog goed voor een vierde plaats, werd veertiende.

Vervuild water

Tot 05.00 uur was het nog onduidelijk of de wedstrijd door zou gaan en in welke vorm. Vanwege het vervuilde water in de Seine was het onderdeel een dag uitgesteld en er werd al gesproken om het zwemonderdeel te schrappen. Bij een laatste watertest bleek de waterkwaliteit vanmorgen goed genoeg.

ANP De triatleten staan klaar om eindelijk de Seine in te springen

Kingma, in Tokio nog elfde, begon sterk aan het zwemmen. Duffy kwam met een voorsprong aan bij het eerste meetpunt, maar Kingma volgde knap op een zesde plek. Toen de triatletes klaar waren met anderhalve kilometer zwemmen, stond Kingma vierde op achttien seconden van Duffy.

Demarrages Kingma

Toen de 40 kilometer bij het fietsen begon, werd Duffy teruggehaald en ontstond er een kopgroep van elf vrouwen. Veel rensters gingen onderuit op het natte een spekgladde parcours, maar Kingma bleef op de fiets. De Nederlandse kon aanhaken bij de kopgroep en probeerde zelfs een paar keer weg te komen.

Haar korte demarrages werden echter gepareerd, waarna de kopgroep zich op kon maken voor de afsluitende tien kilometer hardlopen.

Daar werd na zo'n twee kilometer duidelijk dat Kingma niet meer kon volgen en dat Beaugrand, Derron, wereldkampioene Potter en Emma Lombardi (Frankrijk) om de medailles zouden gaan strijden. Lang bleef het viertal bij elkaar, maar vlak na het ingaan van de laatste ronde plaatste Beaugrand een beslissende versnelling.

Bekijk hieronder de reacties van Maya Kingma en Rachel Klamer na de olympische triatlon.

Na afloop liet Kingma weten zeer tevreden te zijn met haar zevende plek. Ze kon goed leven met het feit dat ze af moest haken bij het hardlopen. "Ik weet dat ik dat niveau niet heb, maar ik ben heel blij dat ik zo lang erbij kon blijven en mijn plekje vast kon houden. Daar ben ik superblij mee."

Voor Klamer was vooral het zwemgedeelte heel pittig. "Het zwemmen was walgelijk", vertelde de triatlete na afloop. "Ik ging letterlijk achteruit. Ik werd aan mijn benen getrokken. Aan de ene kant had ik de neiging het terug te doen, aan de andere kant wilde ik dat niet. Dat is niet ok."

"Een veertiende plek vind ik reuze meevallen", aldus Klamer. "Zo slecht heb ik mij in tijden niet gevoeld in een wedstrijd."

Bijrol voor Kolkman en Murray

Bij de mannen speelden Mitch Kolkman en Richard Murray een bescheiden rol. Kolkman, met zijn 21 jaar de jongste deelnemer bij de mannen, eindigde als 26ste.

De 35-jarige geboren Zuid-Afrikaan Richard Murray, in 2016 vierde op de Spelen en sinds 2022 uitkomend voor Nederland, eindigde als 44ste.

Alex Yee werd olympisch kampioen. De 26-jarige Brit vocht zich in de laatste honderden meters langs de Nieuw-Zeelander Hayden Wilde en won na het zilver in 2021 zijn tweede individuele plak op de Spelen.

Bij het fietsen had Kolkman zich bij een kopgroep van zeker 25 man gevoegd. Yee ging er op het slotonderdeel direct vandoor, maar moest daarna zijn meerdere erkennen in Wilde (derde in Tokio).

De eveneens 26-jarige Wilde leek soeverein op weg naar de winst, maar Yee bleek toch nog iets over te hebben. De 21-jarige Mitch Kolkman werd 26ste.