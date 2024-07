AFP Ismail Haniyeh op een foto uit 2022

NOS Nieuws • vandaag, 05:17 • Aangepast vandaag, 06:25 Hamas-leider Haniyeh gedood in Iraanse hoofdstad Teheran

De hoogste leider van Hamas, Ismail Haniyeh, is gedood in de Iraanse hoofdstad Teheran. De militante beweging heeft dat bekendgemaakt in een verklaring. Vanuit Israël is nog niet gereageerd op het nieuws.

Haniyeh is sinds 2017 de politieke leider van Hamas. Hij wordt door Israël beschouwd als hoofdverantwoordelijke voor de aanslagen in Israël op 7 oktober. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanslag in Teheran zit, maar premier Netanyahu heeft b bezworen dat Haniyeh zal worden gedood.

Hamas spreekt van een "verraderlijke zionistische inval", een duidelijke beschuldiging richting Israël. Volgens de Iraanse Revolutionaire Garde is ook een van Haniyehs lijfwachten gedood. Details over de aanslag zijn nog niet bekendgemaakt.

De Israëlische geheime dienst Mossad wordt verantwoordelijk gehouden voor meerdere liquidaties in Iran. De twee landen verkeren al jaren in een schaduwoorlog. Het Iraanse regime is een bondgenoot van Hamas.

Ook kopstuk Hezbollah gedood

In de Libanese hoofdstad Beiroet werd gisteravond een Israëlisch bombardement uitgevoerd. Daarbij is volgens het Israëlische leger de hoogste militaire commandant van Hezbollah gedood, Fuad Shukr. Die militante groepering heeft dat nog niet bevestigd.

Als het klopt dat beide mannen door Israël zijn gedood, is dat voor Netanyahu een grote overwinning. Het is de vraag hoe Hezbollah en Hamas erop zullen reageren. De bondgenoten hebben aangegeven dat de aanvallen niet onbestraft zullen blijven.

De interactive hieronder gaat in op de machtsstrijd in het Midden-Oosten en de rol van Hamas: