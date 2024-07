Israëlische leger claimt dood hoogste militaire Hezbollah-commandant in Beiroet

Midden-Oosten-correspondent Daisy Mohr:

"Het is voor het eerst in maanden dat er een Israëlische aanval op Beiroet is. Sinds afgelopen zaterdag werd er in Libanon gevreesd voor een Israëlische reactie. Deze aanval vond plaats in een Hezbollahwijk in een dichtbevolkt gebied, niet ver van het centrum.

De vraag is of Israël het hierbij laat, zeker omdat het nog niet volledig duidelijk is of de commandant ook daadwerkelijk is geliquideerd. De grote vraag is ook hoe Hezbollah hierop zal reageren. De grootte van hun reactie zal bepalen of de spiraal van geweld nog weer verder zal escaleren."