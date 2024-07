Levenslang voor Britse haatprediker Choudary die terreurgroep leidde

Volgens de rechtbank in Londen was hij "het gezicht en het centrum" van de radicale islamitische organisatie al-Muhajiroun, een organisatie die hij zelf mede heeft opgericht en die sinds 2010 op de Britse lijst van verboden organisaties staat.

Leden van al-Muhajiroun worden met meer dan twintig terreuraanslagen in verband gebracht, waaronder die op een Britse militair in Londen in 2013 en de aanslag op de London Bridge in 2017.