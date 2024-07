Skiffeuse Florijn soeverein naar halve finales, straks nog vier Nederlandse boten

In de jacht op olympisch goud heeft Karolien Florijn laten zien dat ze sterk is. Op het windstille water van Vaires-sur-Marne, even buiten Parijs, plaatste de 26-jarige Nederlandse zich vanmorgen soeverein voor de halve finales van de skiff, de eenpersoonsboot.

Al na zo'n 300 meter van de twee kilometer had Florijn een bootlengte voorsprong op de rest, in de laatste honderden meters kon ze het tempo al wat laten zakken, de benen en armen sparend voor de halve finales van 1 augustus.

Florijn, dochter van tweevoudig olympisch kampioen Ronald Florijn, is als tweevoudig wereldkampioen (2022, 2023) de grote favoriet voor de olympische titel. Nooit eerder won een Nederlandse vrouw roeigoud in de skiff.

Na Florijn stapt skiffeur Simon van Dorp de boot in voor zijn kwartfinale (vanaf 10.10 uur), gevolgd door Lisa Scheenaard en Martine Veldhuis in de halve finales van de dubbeltwee (vanaf 10.50 uur), Melvin Twellaar en Stef Broenink in de halve finales van de dubbeltwee (vanaf 11.10 uur) en Guus Mollee, Nelson Ritsema, Eli Brouwer en Rik Rienks roeien in de herkansing van de vier-zonder voor een plek in de finale.