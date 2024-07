NOS Sport • vandaag, 09:51 • Aangepast vandaag, 11:52 Florijn en Van Dorp soeverein naar halve finales skiff, dubbeltwee's naar finale

2:23 Skiffeuse Florijn roeit soeverein naar halve finales op de Olympische Spelen

In de jacht op olympisch skiffgoud hebben Karolien Florijn en Simon van Dorp laten zien dat ze sterk zijn. Op het windstille water van Vaires-sur-Marne, even buiten Parijs, waar de koninklijke familie vanaf de tribune toekeek, plaatsten de twee Nederlandse roeiers zich vanmorgen soeverein voor de halve finales van de skiff, de eenpersoonsboot.

Florijn had al na zo'n 300 meter van de twee kilometer een bootlengte voorsprong op de rest. In de laatste honderden meters kon ze het tempo al wat laten zakken, de benen en armen sparend voor de halve finales van 1 augustus.

Florijn, dochter van tweevoudig olympisch kampioen Ronald Florijn, is als tweevoudig wereldkampioen (2022, 2023) de grote favoriet voor de olympische titel. Nooit eerder won een Nederlandse vrouw roeigoud in de skiff.

3:20 Florijn houdt wel van roeien in de hitte: 'IJspanty in de nek nu en zo weer schaduw in'

Florijns grootste concurrenten voor de gouden medaille zijn de regerend olympisch kampioene uit Nieuw-Zeeland Emma Twigg (tweede van de wereld) en de Australische Tara Rigney (derde van de wereld).

Van Dorp sterk in lastige kwartfinale

Als winnaar van WK-zilver is Van Dorp ook olympisch medaillekandidaat en een van de bedreigers van regerend wereldkampioen Oliver Zeidler, die in zijn kwartfinaleheat niet helemaal feilloos oogde. De laatste meters verliepen moeizaam bij de Duitser.

2:19 Skiffeur Van Dorp zonder problemen door naar halve finales van Spelen

Van Dorp had geen eenvoudige loting in een heat met de Griekse regerend olympisch kampioen Stefanos Ntouskos en de Kroaat Martin Damir. Maar Van Dorp roeide halverwege al ver voor de twee uit. Van Dorps grootste concurrent voor de olympische titel is naast Zeidler ook de Nieuw-Zeelander Thomas Mackintosh.

De halve finales vinden donderdag 1 augustus plaats.

Scheenaard/Veldhuis verrassend naar finale

De verrassing van de dag vond plaats in de halve finales van de dubbeltwee bij de vrouwen, waar Lisa Scheenaard en Martine Veldhuis zich plaatsten voor de olympische finale. Geen vanzelfsprekendheid, want het Nederlandse duo had zich via de herkansing geplaatst voor de halve finales.

Ze finishten als tweede in de halvefinaleheat, na een uitstekende tweede kilometer, vlak achter een van de grote titelfavorieten uit Nieuw-Zeeland Brooke Francis en Lucy Spoors.

2:39 IJzersterke Scheenaard/Veldhuis verrassen met finaleplaats in dubbeltwee

Minder verrassend, maar niet minder knap, plaatsten ook wereldkampioenen Melvin Twellaar en Stef Broenink zich voor de finale. In een spannende race roeiden ze in de beginfase op een onwennige vierde plek. Op dat moment niet genoeg, want alleen de eerste drie kwalificeerden zich voor de finale.

In de laatste kilometer stelden ze orde op zaken en moesten de winnaars van olympisch zilver in Tokio nog even alles op alles zetten om de eerste plek en daarmee een voordelige startplek voor de finale te bemachtigen. En dat terwijl concurrenten Spanje, Roemenië en Servië dichtbij bleven.

2:59 Titelfavorieten Twellaar/Broenink moeten hard werken voor plaats in olympische finale

De Serviërs, tot op de laatste meters op plek drie, finishten ongelukkig als vierde nadat zij door totale uitputting niet meer in elkaars ritme roeiden. De slotmeters waren slopend geweest, maar Twellaar en Broenink krijgen een kans op de olympische titel.

De finales van de dubbeltwee bij de vrouwen en de mannen vinden plaats op donderdag 1 augustus.

Geen finale vier-zonder voor mannen

De Nederlanders Guus Mollee, Nelson Ritsema, Eli Brouwer en Rik Rienks lukten het in de vier-zonder bij de mannen niet zich te plaatsen voor de finale. In de herkansing moest de Nederlandse vier-zonder - op de wereldkampioenschappen van 2023 nog vierde - bij de beste twee van vijf boten eindigen. Ze kwamen als vierde over de streep.

Na drie Spelen op rij met een vier-zonder de mannenfinale, lukt het dit jaar in Parijs niet. Zo eindigde de vierde olympische roeidag, die zo succesvol was verlopen, met de eerste serieuze tegenvaller voor de Nederlandse roeiploeg.

Sla de carrousel over NOS

NOS

NOS

NOS