Tientallen doden door aardverschuivingen in India, zoektocht naar vermisten

In het zuiden van India zijn tientallen mensen omgekomen door aardverschuivingen na zware regenbuien. De lichamen van 41 personen zijn al geborgen en reddingswerkers zoeken onder de modder naar mogelijk tientallen andere slachtoffers. Er zijn ook zeker zeventig gewonden.

Omdat het momenteel het moessonseizoen is, regent het al een tijd hard in de zuidelijke staat Kerala. Daardoor ontstonden vannacht kort na elkaar meerdere modderstromen, die slachtoffers plotseling bedolven onder aarde, rotsen en puin.

Volgens de autoriteiten werden er meerdere thee- en kruidenplantages getroffen, waar arbeiders in tentjes bij hun werkplek sliepen. Aangenomen wordt dat veel slachtoffers zijn meegesleept de Chaliyarrivier in.

Moeilijke zoektocht

Er is een grote reddingsoperatie opgezet om te zoeken naar slachtoffers. Daarbij is ook de hulp van het leger ingeschakeld: de luchtmacht zet twee helikopters in en de genie heeft een weggespoelde brug vervangen.