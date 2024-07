NOS Sport • vandaag, 00:02 Parijs vandaag: doorgaan triatlon nog onzeker, pakt judoka eerste Nederlandse medaille?

Elke olympische dag beginnen we met het programma. Wanneer komen de Nederlanders in actie? Wat staat er nog meer te gebeuren? Volg alles ook in ons liveblog en via een livestream. Vandaag dag 4. Klik hier voor het volledige programma.

Na drie dagen mooie topsport in Parijs staat het aantal medailles voor Nederland nog altijd op nul. Komt daar vandaag verandering in? Dan moeten de judoka's Frank de Wit (in de klasse tot 81 kilogram) en Joanne van Lieshout (in de klasse tot 63 kilogram) boven zichzelf uitstijgen.

Mogelijk begint de dag al om 8.00 uur met een finale voor Nederland. Al is het momenteel nog steeds onduidelijk of de triatlon door kan gaan vanwege het vervuilde water in de Seine. Om 4.30 uur neemt de organisatie een besluit. Door de vervuiling werden twee zwemtrainingen van de triatleten afgelast.

Mitch Kolkman en Richard Murray hopen van start te mogen gaan bij de triatlon: 40 kilometer fietsen, 10 kilometer lopen en 1.500 meter zwemmen. Bij afgelasting wordt de wedstrijd verplaatst naar vrijdag.

ANP De rivier de Seine bij Pont Alexandre III, het start- en finishgebied van de triatlon. Het besluit over het doorgaan van de wedstrijd valt pas enkele uren voor de start.

Wat wel zeker is, is dat het roeitoernooi al vroeg weer verder gaat voor Nederland. Vanaf 09.30 uur willen Karolien Florijn en Simon van Dorp zich plaatsen voor de halve finales in de skiff en de dubbeltwee-boten gaan proberen zich te kwalificeren voor de finale.

De vier-zonder komt om 11.40 uur als laatste Nederlandse boot in actie. In de herkansingen proberen de roeiers alsnog een finaleplaats af te dwingen.

Topsport op de bank

Rond 11.00 uur wordt er niet alleen topsport bedreven in Parijs, ook voor de kijkers thuis wordt het een inspannende dag. Naast het roeien is het namelijk ook tijd voor het judo, zwemmen en de paardensport. Extra schermen zijn noodzakelijk.

Om 11.10 uur begint Frank de Wit aan zijn judotoernooi. Hij komt uit in de klasse tot 81 kilogram en neemt het op tegen Hugo Cumbo uit Vanuatu. Een paar minuten later begint Joanne van Lieshout aan haar eerste wedstrijd in de klasse tot 63 kilogram. Ze heeft een bye voor de eerste ronde en treft daarna de Portugese Bárbara Timo of de Zuid-Koreaanse Kim Ji-su.

Sla de carrousel over AFP Joanne van Lieshout

NOS Judoka Frank de Wit

Mogelijk levert het judo dan de eerste Nederlandse medaille van Parijs op? Vanaf 16.00 uur wordt er gestreden om de medailles.

Om 11.00 uur begint ook de Grand Prix in de dressuur. Dinja van Liere komt als eerste namens Nederland aan bod in de kwalificatie voor de team- en de individuele finale.

Zwemmen

Vanaf 11.30 uur kan er ook weer worden ingeschakeld voor het zwemtoernooi. Sean Niewold en Marrit Steenbergen hopen zich op de 100 meter vrije slag te plaatsen voor de halve finales, die later op de avond gezwommen worden.

Caspar Corbeau en Arno Kamminga staan voor de taak zich te plaatsen voor de halve finales van de 200 meter schoolslag, op dezelfde avond.

De één wil wind, de ander niet

In ander water, bij Marseille, willen de zeilers graag vanaf 12.00 uur weer het water op. Maar de afgelopen dagen was er regelmatig te weinig wind, waardoor de wedstrijden telkens werden uitgesteld.

Het is voor Sara Wennekes en Luuc van Opzeeland (windfoilen) te hopen dat zij niet al te lang hoeven te wachten. Datzelfde geldt voor de duo's Van Aanholt/Duetz (49erFX) en Lambriex/Van de Werken (49er), die drie races op de planning hebben staan. Van Aanholt en Duetz staan er met een tweede plek momenteel het beste voor van de Nederlandse vloot.

AFP Van Aanholt/Duetz

Wind, daar hopen de handboogschutters dan weer niet op. Laura van der Winkel (15.15 uur) en Gaby Schloesser (19.42 uur) beginnen aan het individuele toernooi, nadat ze met het team net naast de medailles hadden gegrepen. Kunnen zij Nederland weer in vervoering brengen?

Kanovaren, hockey, handbal en basketbal

We hebben dan al veel individuele sporten gezien, maar er zijn ook nog zat Nederlandse teams die in actie komen. De hockeymannen nemen het op tegen Groot-Brittannië (12.45 uur), de handbalvrouwen spelen tegen Spanje (14.00 uur) en de 3x3-basketballers starten hun toernooi om 19.05 uur tegen China.

Daarnaast is er ook nog actie in de kano. Lena Teunissen begint om 15.00 uur met de eerste run in de slalom. Om 17.10 uur is de tweede.

Afsluiting op het strand

De avond sluiten we om 22.00 uur af met beachvolleybal. Het duo Katja Stam en Raïsa Schoon won het eerste groepsduel en wil tegen het Japanse duo Akiko/Ishii de goede vorm doortrekken. Iets eerder op de avond, om 20.00 uur, gaat het duo Boermans/De Groot ook voor de tweede winstpartij. Nu wacht het koppel Evans/Budinger uit de Verenigde Staten.