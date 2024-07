AFP Ryan Reynold (links, die Deadpool speelt) en Hugh Jackman (rechts, Wolverine) eerder deze maand in Londen

NOS Nieuws • vandaag, 22:51 Nieuwe Marvel-film breekt records, beste openingsweekend in jaren

De nieuwe superheldenfilm van Marvel, Deadpool & Wolverine, heeft in het eerste weekeinde dat hij in de bioscopen draait records gebroken. In de VS heeft de film nu 211 miljoen dollar opgebracht, een record voor een film in juli.

Sinds Spider-Man: No Way Home, uit 2021, bracht een film niet zoveel geld op na één weekeinde. Deadpool & Wolverine staat nu op plek zes bij best scorende films ooit na het openingsweekend.

Wereldwijd verdiende Marvel-eigenaar Disney ruim 440 miljoen euro met de film. Dat is de beste prestatie voor een film sinds eveneens No Way Home.

Grofgebekte superheld

Deadpool & Wolverine is het derde deel in de filmreeks van de grofgebekte superheld Deadpool, die wordt gespeeld door acteur Ryan Reynolds.

De eerste delen sloegen aan bij het filmpubliek door de bonte mix van cynische humor, waarbij ook Marvel zelf op de hak wordt genomen, het ongefilterde geweld en de vele grove grappen. Daarmee week Deadpool af van de relatief brave andere superheldenfilms van Marvel.

R-rating

Vanwege het succes van de eerdere delen werd sowieso al verwacht dat Deadpool & Wolverine het goed zou doen in de bioscopen. Maar de film heeft in de VS nu ook het beste weekend ooit achter de rug voor een film met een zogenoemde R-rating, wat betekent dat kinderen onder 17 jaar de film niet mogen bekijken zonder een volwassene erbij.

Filmproducenten zijn nooit blij met deze kwalificatie, die waarschuwt voor onder meer grof taalgebruik en geweld, omdat zo'n stempel het bezoekersaantal kan drukken.

Paul Dergarabedian, media-analist bij marektingdatabedrijf Comscore, zegt tegen persbureau AP dat een zogenoemde PG-13-rating in Hollywood het populairst is; de film is dan in principe geschikt voor iedereen boven 13 jaar.

Door het succes van Deadpool & Wolverine geldt volgens hem "de oude regel" dat een film met een R-rating zichzelf beperkt als het gaat om maximale opbrengst nu niet meer. "De scherpere inhoud vergroot juist de aantrekkingskracht voor oudere tieners en jonge twintigers", zegt hij.

Terugkeer oude bekenden

Ruim voor het succesvolle openingsweekend kreeg Deadpool & Wolverine al de nodige aandacht toen bekend werd dat de Australische acteur Hugh Jackman in de film voor het eerst sinds 2017 weer in de huid zou kruipen van Wolverine. Als die superheld werd hij wereldberoemd in de populaire filmreeks X-Men.

Zaterdag kondigde Marvel de terugkeer van nog zo'n oude bekende aan. Robert Downey jr., die van 2008 tot 2019 Iron Man speelde, keert in twee nog te maken Avengers-films terug in het Marvel-universum als superschurk Doctor Doom.

Marvel was op zoek naar een nieuwe superschurk in die films toen acteur Jonathan Majors - die eigenlijk de schurk Kang zou spelen in de films - eind vorig jaar schuldig werd bevonden aan mishandeling van zijn ex-vriendin.

Eerder dit jaar won Downey jr. nog een Oscar voor beste mannelijke bijrol als Lewis Strauss in de film Oppenheimer.