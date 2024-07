ANP Odile van Aanholt en Annette Duetz

NOS Sport • vandaag, 18:21 Tweede zeil- en windfoildag verloopt vol drama voor Nederlandse medaillekandidaten

De Nederlandse zeilers Odile van Aanholt en Annette Duetz zijn hun eerste plek in het klassement kwijt. Op de tweede racedag van het olympisch toernooi werd het duo in de 49erFX-klasse bewust dwarsgezeten door Brazilië.

Ook voor windfoilers Luuc van Opzeeland en Sara Wennekes was het geen goede dag. Zij overtraden de regels en kregen puntenstraffen opgelegd.

1:51 Brazilië pest Nederlandse zeilers en vaart ze klem

Er stond net als gisteren amper wind en het was verzengend heet in Marseille: 32 graden Celsius.

Belabberd

Na een belabberde race 4 (tiende plek) en race 5 (achtste) kwam het voor Van Aanholt en Duetz aan op de laatste race van de dag. Bij de start werd ze de pas afgesneden door Brazilië, zodat ze klem kwamen te zitten achter de startboot.

Uiteindelijk moest de start over. Maar de hartslag zat hoog bij het Nederlandse duo, dat een andere startplek koos. Van Aanholt en Duetz begonnen als enigen over stuurboord. Een gewaagde keuze, want dan moet je wel zeker weten dat de wind over rechts goed is.

De tactiek werkte gisteren goed, ze kwamen toen tweemaal als eerste bij de bovenboei. Maar vandaag pakte de gok verkeerd uit.

In hun 49er, een heel lichte en wendbare boot, kwamen ze halverwege de race op een elfde plek te liggen. Met de juiste tactische beslissingen klommen ze daarna op tot plek vijf. Na zes races staat het duo tweede. Frankrijk voert het klassement aan.

Kantjeboord voor de mannen

Bart Lambriex en Floris van de Werken staan na twee zeildagen met hun skiff (49er) op de tiende plek in het algemeen klassement.

ANP Bart Lambriex en Floris van de Werken

De tien beste zeilers gaan door voor de finale, de 'medalrace'. Om hun positie te behouden moet het Nederlandse duo de komende dagen aan de bak.

Opschuren kost Wennekes punten

Zo kalm als de zee vandaag, zo hoog was het drama voor de Nederlandse vloot. Windfoiler Sara Wennekes had haar giek geschuurd, zodat ze die beter kon vasthouden. Ze had mondeling toestemming gevraagd aan de wedstrijdleiding, maar dat had schriftelijk gemoeten. Materiaal in bezit van de organisatie Parijs 2024 moet je in ongewijzigde staat terug kunnen geven.

De straf is niet zwaar: 5 procent op het puntenaantal van de eerste race. Wennekes staat na twee races elfde.

Reuters Sara Wennekes

Luuc van Opzeeland had ook geen beste dag. Door een gebrek aan wind werd het windfoilen (iQfoil), gisteren afgelast. Vandaag kwam hij eindelijk in actie, maar met een valse start. Hij kreeg daarom de maximale puntenstraf en staat laatste.

Nog twee racedagen tot 'medalrace'

Van Aanholt en Duetz zeilen in de komende dagen in totaal twaalf races, bij de mannen zijn dat er tien. De som van die uitslagen bepaalt uiteindelijk de top tien van het toernooi. Die tien varen op donderdag de 'medalrace'.

In die wedstrijd zijn dubbele punten te verdienen, waardoor die extra belangrijk is voor de medailles. De eerste races tellen echter ook mee. Een goed begin van het toernooi is dus cruciaal.

In het windfoilen zijn er 18 races voor zowel de mannen als de vrouwen.