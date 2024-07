Zeker acht gewonden bij steekpartij Engeland, man gearresteerd

In Southport in het noordwesten van Engeland heeft de politie een man aangehouden naar aanleiding van een steekpartij. De lokale hulpdiensten hebben acht slachtoffers met steekwonden naar nabijgelegen ziekenhuizen vervoerd, waaronder een kinderziekenhuis. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekend.

De politie van het graafschap Merseyside heeft het over een "groot incident" in een pand in Southport, een kustplaats op ongeveer 30 kilometer van Liverpool. Er is een man met een mes aangehouden. Na de arrestatie van de man is er "geen verdere dreiging" meer, meldt de politie op X.