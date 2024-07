Tennisster Rus uitgeschakeld in enkelspel in Parijs, speelt nog wel dubbelspel

Arantxa Rus heeft in de tweede ronde van het olympisch tennistoernooi niet voor een verrassing kunnen zorgen. De Nederlandse nummer 103 van de wereld verloor in twee sets van de Chinese Zheng Qinwen, de mondiale nummer zeven: 2-6, 4-6.

De tribunes waren opvallend goed gevuld met supporters in oranje kleding, terwijl ook chef de mission Pieter van den Hoogenband aandachtig toeschouwer was. De Nederlanders lieten zich op positieve wijze gelden door Rus tot het laatste punt toe te juichen.

Vanmiddag dubbelspel

Rus en de Nederlandse fans zullen niet te lang in de teleurstelling moeten blijven hangen, want vanmiddag komt ze alweer in actie in het dubbelspel. Samen met Demi Schuurs neemt Rus het om 15.00 uur op tegen het Franse duo Caroline Garcia/Diane Parry.