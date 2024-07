Australisch olympisch commentator geschorst na seksistische opmerking

De Australische sportcommentator Bob Ballard geeft deze Olympische Spelen geen commentaar meer bij wedstrijden. Hij is door zijn werkgever Eurosport op non-actief gezet, nadat hij zaterdag een seksistische opmerking had gemaakt, meldt de BBC.

Medecommentator Lizzie Simmonds zei daarna meteen dat de opmerking ongepast was.

Ontslag

Het videofragment werd kort daarop vaak gedeeld op sociale media. Eurosport deelde een dag later mee dat Ballard een ongepaste opmerking had gemaakt en daarom "direct verwijderd is uit het commentatorenteam".