NOS Sport • vandaag, 00:50 Parijs vandaag: kraker tussen Griekspoor en Alcaraz, zwemmers en volleybalsters vroeg in actie

Sla de carrousel over NOS Programma dag 3 (1/5)

NOS Programma dag 3 (2/5)

NOS Programma dag 3 (3/5)

NOS Programma dag 3 (4/5)

NOS Programma dag 3 (5/5)

Alle olympische dagen beginnen we met het programma van de dag. Wanneer komen de Nederlanders in actie? Wat staat er nog meer te gebeuren? Volg alles ook in ons liveblog en via een livestream. Vandaag dag 3. Klik hier voor het volledige programma.

Op de derde dag van de Olympische Spelen gaan we van het strand naar het water en via de tennisbaan door naar de bokshal. Er is weer genoeg Nederlandse actie te bewonderen.

Dat begint om 09.00 uur al meteen in de volleybalhal. Daar staan de Nederlandse volleybalsters tegenover Turkije voor de eerste wedstrijd in poule C. Dat is meteen een kraker, want het is een duel tussen de nummer zes en acht van de wereldranglijst.

Als het volleybal in de zaal erop zit voor Nederland, dan kunnen de ogen op de strandvariant. Om 10.00 uur nemen beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot het op tegen het Spaanse duo Pablo Herrera/Adrián Gavira.

Niet het meest eenvoudige koppel om tegen te spelen, want Herrera is een ervaren speler. Hij is de beachvolleyballer die het meest in actie kwam op de Olympische Spelen: in Parijs doet hij voor de zesde keer mee en dat is een record.

Naar het water

Van het zand, naar het water. Er zijn opnieuw veel Nederlanderse sporters actief op of in het water vandaag. Om 11. 00 uur proberen Kira Toussaint en Maaike de Waard zich in de series te plaatsen voor de halve finale van de 100 meter rugslag.

Toussaint zal toch wel van zichzelf verwachten dat ze die halve finale haalt. Zij is tenslotte de houdster van het wereldrecord op de 50 meter rugslag. Mochten Toussaint en De Waard de series overleven, dan zien we beide vrouwen 's avonds vanaf 20.30 uur terug in de halve finale.

NOS Kira Toussaint

Tennisser Tallon Griekspoor plaatste zich door een overwinning op Tsitsipas (niet top tien-speler Stefanos, maar zijn minder bekende bekende broer Petros) voor de tweede ronde van het enkelspel. En daarin wacht niemand minder dan wonderkind Carlos Alcaraz. Die partij begint om 19.00 uur.

Ook Arantxa Rus komt uit in de tweede ronde van het enkelspel. Zij speelt tegen de als zesde geplaatste Chinese Qinwen Zheng, de verliezend finaliste van de Australian Open. Die partij begint om 12.00 uur.

Om dezelfde tijd komen In Marseille de Nederlandse zeilers en zeilsters vandaag weer in actie. Odile van Aanholt en Annette Duetz gaan door met hun toernooi in de 49erFX.

Bart Lambriex en Floris van de Werken gaan als meervoudig wereldkampioen verder werken aan hun missie in de 49er: goud winnen in Marseille.

World Sailing Van de Werken en Lambriex in actie in Marseille

Windfoilers Sara Wennekes en Luuc van Opzeeland mogen natuurlijk daarbij natuurlijk ook niet vergeten worden. Want Van Opzeeland kan zomaar eens hele hoge ogen gooien.

Holland Acht

Weg van het zeilen, op naar het roeien. Want uiteraard gaat het roeitoernooi, waarin Nederland meerdere medailles wil halen, weer door. Daarin komt de Holland Acht vandaag in de series in actie. Zij proberen zich te plaatsen voor de finale op zaterdag.

Ook de Nederlandse hockeyvrouwen komen weer in actie. De titelfavoriet speelt om 19.45 uur de tweede groepswedstrijd tegen Duitsland.

De waterpolosters, die enorm sterk zijn begonnen aan het toernooi, weer verder in de groepsfase. Vanaf 18.30 uur nemen zij het op tegen China.

Boksen, judo en badminton

Genoeg te kijken dus, maar we zijn er nog niet. De eventing-ruiters Janneke Boonzaaijer, Raf Kooremans en Sanne de Jong wagen zich aan het afsluitende onderdeel: springen.

En wat dacht je van het judo? Julie Beurskens gaat om 10.45 uur op de judomat de strijd aan met de Duitse Pauline Starke.

Ook begint om 20.00 uur het bokstoernooi voor Chelsey Heijnen. Zij neemt het op tegen de Noord-Koreaanse Won Un-gyong.

Tot slot spelen badmintonners Selena Piek en Robin Tabeling om 14.50 uur hun allerlaatste duel als duo. Tabeling stopt na de Spelen. Na twee eerdere nederlagen is het tweetal al kansloos om de volgende ronde te halen.

Het derde en laatste groepsduel in het gemengd dubbeltoernooi zal dan ook vooral dienen om Tabeling een mooi afscheid te gunnen.