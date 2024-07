ANP Griekspoor

NOS Sport • vandaag, 15:37 • Aangepast vandaag, 19:13 Griekspoor treft Alcaraz na eenvoudige zege, Rus ook door naar tweede ronde

Tallon Griekspoor en Arantxa Rus hebben zich in het enkelspel overtuigend geplaatst voor de tweede ronde van het olympisch tennistoernooi.

Rus won met 6-4, 6-1 van de Australische Olivia Gadecki. Griekspoor versloeg de Griek Petros Tsitsipas (6-2, 6-3) en komt in de volgende ronde Carlos Alcaraz tegen

Alcaraz is een van de topfavorieten voor de olympische titel in Parijs. In juni zegevierde de Spaanse nummer drie van de wereld op Roland Garros, ook op het gravel in Parijs. Eerder deze maand schreef hij ook Wimbledon op zijn naam.

Rafael Nadal, die gisteren samen met Alcaraz een dubbelpartij won, was ook succesvol in de eerste ronde bij het enkelspel, al kostte het wel wat moeite. De Spanjaard stond tegen Márton Fucsovics ruim tweeënhalf uur op de baan en won in drie sets, 6-1, 4-6, 6-4. Rivaal Novak Djokovic is zijn volgende horde.

Haase uitgeschakeld

Robin Haase haalde de volgende ronde in het enkelspel niet. De Oostenrijker Sebastian Ofner was in twee sets (5-7, 2-6) te sterk.

ANP Rafael Nadal blij

Rus treft het dat ze bij haar olympische debuut op gravel speelt, want dat is haar favoriete ondergrond. De Oekraïense Angelina Kalinina zou eigenlijk de tegenstander van Rus worden, maar de nummer 47 van de wereld trok zich voor het toernooi terug: ook een gelukje voor de Nederlandse.

Gadecki bood prima partij, al legde ze het serverend duidelijk af tegen Rus. Die was ook veel vaster bij rally's vanaf de baseline en geduldiger bij de belangrijke punten.

De Nederlandse stuit nu op de Chinese Qinwen Zheng, die dit jaar op de Australian Open de finale haalde. Ze is de nummer zes van de wereld.

Griekspoor tegen matige Griek

Griekspoor had op het Parijse gravel amper een uur nodig om zich van Tsitsipas te ontdoen. De Griek kwam zelfs niet in de buurt van een breekkans.

2:04 Olympisch enkelspelavontuur Haase zit er na een wedstrijd op, Ofner te sterk

Petros Tsitsipas, de broer van topspeler Stefanos, werkte bij 2-5 nog wel twee matchpoints weg, maar het was uitstel van executie. Griekspoor, nummer 27 van de wereld, zou het tegen Cameron Norrie opnemen, maar de mondiale nummer 44 meldde zich af.

Tsitsipas, die met zijn broer ook in het herendubbelspel actief is, heeft geen enkelspelranking.

Geen schande

Op basis van de wereldranglijst was de verliespartij van Haase geen schande. De Nederlander staat op plek 1196 (omdat hij tegenwoordig alleen dubbelt) en de Oostenrijker is de mondiale nummer 56.

Het verschil op de wereldranglijst was in de eerste set amper zichtbaar. Haase benutte echter maar een van zijn zes breekkansen en gaf in de slotgame een 40-0 voorsprong weg. Het krachtsverschil was in de tweede set een stuk groter.

De 37-jarige Haase had zich aanvankelijk alleen geplaatst voor het dubbelspel (samen met Jean-Julien Rojer), maar werd na een handvol afzeggingen alsnog toegelaten tot het enkelspeltoernooi. Zijn laatste overwinning op de ATP-tour dateert van januari 2023.