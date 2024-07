Schouten naar halve finales 100 meter schoolslag, Van Westering komt tekort

Zwemster Tes Schouten heeft zich op de Olympische Spelen in Parijs op de 100 meter schoolslag geplaatst voor de halve finales, die vanavond om 21.10 uur plaatsvinden.

Schouten had wel enige moeite om zich te plaatsen. Ze moest bij de beste zestien eindigen om door te mogen en zette in totaal de veertiende tijd neer (1.06.69). De Zuid-Afrikaanse Tatjana Smith (1.05.00) was het snelst.