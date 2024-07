https://www.youtube.com/@manchestereveningnews Beelden van het incident

NOS Nieuws • vandaag, 11:07 Nieuwe beelden Manchester laten moment zien voor agent man tegen hoofd schopte

Nieuwe beelden lijken te laten zien wat er vooraf ging aan het moment waarop een agent dinsdag een man tegen het hoofd schopte op de luchthaven van Manchester.

In de video proberen agenten een man in bedwang te houden. Vervolgens bemoeit een tweede man zich ermee en breekt er een gevecht uit. Waarom de man werd aangehouden, is niet duidelijk.

Beelden van de schoppende agent leidden tot ophef en protesten. Op de beelden was onder meer te zien hoe een man getaserd werd en daarna, toen hij stil op de grond lag, door de agent werd geschopt. De Britse justitie is bezig met een strafrechtelijk onderzoek tegen de agent die op non-actief is gesteld.

De politie van Manchester heeft verklaard dat de politieman en andere collega's eerst "gewelddadig waren aangevallen" op een parkeerplaats in Terminal 2 van de luchthaven.

Nieuwe beelden

Op de nieuwe beelden is te zien hoe drie politieagenten een man in het blauw proberen aan te houden. Een tweede man (in het grijs) probeert dat te voorkomen. Deze man worstelt met de agent die later zou schoppen. Ook wordt deze agent meermaals geslagen.

Intussen slaat de eerste man twee andere vrouwelijke agenten tegen de grond. Vervolgens weet de agent te ontsnappen en richt een taser op de man in het grijs, waarna de man in het blauw naar hem toe rent en hem van achteren tegen het hoofd slaat.

Dan lijkt een andere agent haar taser te gebruiken tegen de man in het blauw die samen met de agent op de grond valt. Een oudere vrouw kruipt naar de man in het blauw die op de grond ligt. Nadat hij is opgestaan, richt de agent zijn eigen taser op de man in het blauw en schopt hem vervolgens tegen zijn hoofd. De nieuwe beelden eindigen daar.

Bekijk de beelden hier:

De politie zegt dat er een "duidelijk risico" bestond dat de vuurwapens van de agenten zouden worden afgepakt. Drie agenten moesten naar het ziekenhuis vanwege opgelopen verwondingen. Eén had een gebroken neus. Vier mannen, van 19, 25, 28 en 31 jaar oud, werden in de nasleep van het incident gearresteerd op verdenking van mishandeling.

Ze zijn later op borgtocht vrijgelaten. Het korps zei dat het de "diepe zorgen" begreep die "op grote schaal waren geuit" over de beelden.

Donderdag verzamelde een grote groep mensen zich buiten een politiebureau in Manchester om te protesteren en de politie van institutioneel racisme te beschuldigen. De BBC meldt dat familie van de man die werd geschopt heeft opgeroepen tot "kalmte in alle gemeenschappen."

Onderzoek afwachten

Een lokale politicus die na het incident met de familie sprak zei dat de familie zich "er terdege van bewust was" dat er "extremisten van alle kanten zijn die dit incident graag voor hun eigen doeleinden willen kapen". Hij zei dat de "duidelijke boodschap" die de familie wil uitdragen is dat ze "geen enkele politieke agenda" hebben.

De burgemeester van het graafschap Manchester Andy Burnham heeft tegen de BBC verklaard te hopen dat de vrijgave van meer beeldmateriaal mensen een "vollediger beeld" geeft van wat er is gebeurd. Hij voegde eraan toe dat hij zich zorgen maakte over online speculatie en dat mensen voorbarige conclusies zouden trekken.

"Dat kan impact hebben op gemeenschappen en op de openbare orde", zei Burnham. "Mensen moeten nu het strafrechtelijk onderzoek afwachten van de IOPC naar het gedrag van de agent, net als verder onderzoek. Dan kan later een compleet beeld worden gepresenteerd."

Geen rechtvaardiging

Tegelijkertijd is er kritiek op verschillende politici, onder wie Burnham, die wijzen op de context van het incident. Volgens critici is er geen rechtvaardiging voor een politieagent om op deze manier te handelen.