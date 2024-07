AFP Het door de aanval getroffen voetbalveldje in Majdal Shams

NOS Nieuws • vandaag, 09:40 • Aangepast vandaag, 09:45 Israël bereidt zich voor op 'nieuwe fase' van strijd tegen Hezbollah

Israël bereidt zich voor op "de volgende fase" van de strijd tegen de Libanese terreurbeweging Hezbollah. Aanleiding daarvoor is de raketaanval op een voetbalveldje in Majdal Shams, waarbij gisteren zeker twaalf spelende kinderen om het leven kwamen en zo'n dertig anderen gewond raakten.

Israël heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op wapenopslagplaatsen en "terroristische infrastructuur" van Hezbollah, zowel in het grensgebied als dieper in Libanon.

Majdal Shams is een stadje op de door Israël bezette Golanhoogten. Er wonen druzen, leden van een Arabisch sprekende religieuze minderheid.

Israël houdt Hezbollah verantwoordelijk voor de aanval. De bevelhebber van de strijdkrachten, generaal Halevi, zegt dat op het voetbalveldje restanten zijn gevonden van een Falaq-raket die in Iran wordt gemaakt en wordt gebruikt door Hezbollah. Hij zei ook te weten van waar de raket in Libanon was afgevuurd.

De Libanese beweging spreekt tegen achter de aanval te zitten. In een verklaring aan de VN stelt Hezbollah dat het voetbalveldje werd getroffen door een Israëlische afweerraket. De VN heeft opgeroepen tot kalmte. "De regio kan zich geen nieuw conflict permitteren", zei een VN-gezant.

'Afschuwelijke slachtpartij'

Vlak voor de dodelijke aanval eiste Hezbollah de verantwoordelijkheid op voor vier andere beschietingen in het grensgebied tussen Libanon en de Golanhoogten. Een van de doelwitten was een Israëlische militaire basis op zo'n drie kilometer van het voetbalveldje in Majdal Shams.

De druzische leider sjeik Mowafaq Tarif zei in een reactie dat met de "afschuwelijke slachtpartij" elke "mogelijke rode lijn is overschreden". Hij zei verder dat geen enkele staat kan accepteren dat zijn burgers en inwoners voortdurend worden aangevallen. "Dit is de werkelijkheid waarin we hier sinds oktober vorig jaar leven." Druzen wonen niet alleen in Israël, maar ook in Libanon, Jordanië en Syrië. Druzische mannen dienen ook in de Israëlische strijdkrachten.

AFP De druzische gemeenschap rouwt om de dood van de twaalf kinderen

Hezbollah wordt net als Hamas gesteund door Iran. Na de aanslagen op 7 oktober vanuit de Gazastrook zijn Israël en Hezbollah geregeld met elkaar slaags geraakt, en al maanden wordt gevreesd dat het conflict in het grensgebied uitmondt in een nieuwe grote oorlog.

Iran heeft Israël vandaag gewaarschuwd geen "nieuw avontuur te beginnen in Libanon". De Iraniërs spelen bij de conflicten in het Midden-Oosten vooral een rol op de achtergrond. Wel vuurde het land in april honderden drones en raketten af op Israël uit vergelding voor de liquidatie door Israël van een Iraanse generaal in de Syrische hoofdstad Damascus. Bijna alle projectielen werden toen door Israël onderschept, in samenwerking met onder meer de VS, het Verenigd Koninkrijk, Jordanië en Saudi-Arabië.

Golanhoogten

De strategisch gelegen Golanhoogten werden in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog, toen Israël door zijn buurlanden werd aangevallen, door Israël veroverd op Syrië. Er kwamen nederzettingen en het gebied werd in 1981 door Israël illegaal geannexeerd.

Meer weten over Hezbollah en wat de groepering wil? Lees erover in onze special: