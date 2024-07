NOS/Dick Drayer Melinda Angel en Danika Marquez eerste getrouwde lesbische koppel van Curaçao

NOS Nieuws • gisteren, 23:47 Op Curaçao mag je nu trouwen met wie je wil Dick Drayer correspondent Curaçao

Op Curaçao is zaterdagochtend voor het eerst een huwelijk voltrokken tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. Het lesbische koppel Melinda Angel en Danika Marquez gaven elkaar op het stadhuis in het oude stadsdeel Otrobanda, in Willemstad, het jawoord.

Dat Curaçao en ook Aruba nu op het punt zijn gekomen om paren van hetzelfde geslacht toe te staan te trouwen heeft te maken met de juridische strijd die het Angel en Marquez in 2020 zijn begonnen.

Human Rights Caribbean ondersteunde de twee in verschillende rechtszaken, waarin zij bepleitten dat het voorbehoud van een huwelijk tussen man en vrouw, zoals dat in het Burgerlijk Wetboek is bepaald, in strijd is met de anti-discriminatiebepaling zoals vastgelegd in de Staatsregeling van Curaçao, zeg maar de grondwet van het eiland.

De Hoge Raad was het begin deze maand eens met de juridische interpretatie van het Hof in Willemstad en hield het vonnis in stand. Zeer tegen het zere been van de regeringen op Aruba en Curaçao, die het weliswaar eens waren dat er sprake was van discriminatie, maar vonden dat de rechter op de stoel van de wetgever was gaan zitten door de bepaling in het Burgerlijk Wetboek te schrappen.

Protest

"Een historisch moment", omschrijft een oudere man, die buiten in het zwart gekleed aan een ieder die het maar weten wil, vertelt dat dit niet de wil van God is en dat hij zal blijven bidden zodat Curaçao weer op het rechte pad komt.

Het protest tegen het homohuwelijk is groot op Curaçao. Tegenstanders zijn vooral te vinden in politieke en religieuze kringen. De pers werd zaterdag dan ook op last van de politie op een afstand gehouden. Er zou geprotesteerd worden bij de eerste huwelijksvoltrekking.

Rennox Calmes, een politicus die eerder brak met een partij die volmondig ja zegt tegen het homohuwelijk, is op kruistocht en mobiliseert de tegenstand van het homohuwelijk samen met kerkleiders op het eiland.

'Homohuwelijk door Nederland opgelegd'

Hij riep deze week burgers op om te protesteren bij de eerste huwelijksvoltrekking. Maar zelf was hij in geen velden of wegen te bekennen. Welgeteld twee tegenstanders meldden zich bij de ingang van het stadhuis om de wil van God uit te leggen.

Een van hen draagt een T-shirt met de tekst 'Homofobia', en spreekt zijn afkeer uit tegen homoseksualiteit. Hij draagt een bord met de tekst 'Hou jullie bek over ons land'. Met dit statement verwijst de man naar het sentiment dat veel Curaçaoënaars hebben. Het homohuwelijk zou door Nederland zijn opgelegd, nu de Hoge Raad het 'laatste zetje' heeft gegeven.

ANP Een van de demonstranten tegen het homohuwelijk voor het stadhuis in Willemstad

Melinda en Danika worden niet warm of koud van de protesten. Die strijd werd tien jaar geleden al beslecht toen ze uit de kast kwamen. Beiden werken als inspecteur bij hetzelfde politiekorps dat zaterdag alert was op protesten.

Het paar kent elkaar al van begin deze eeuw en heeft veel geduld gehad om nu eindelijk het ja-woord te mogen geven op Curaçaos' grondgebied. Een uitstapje naar Bonaire, waar paren van gelijk geslacht als sinds 2012 met elkaar mogen trouwen, is nooit een optie geweest.

NOS/Dick Drayer Na jarenlange procedures is vandaag het eerste homohuwelijk voltrokken op Curaçao

Mario Kleinmoedig, woordvoerder van Igualdat Kòrsou, een collectief van strijders voor gelijke rechten van de LHBTI-gemeenschap op Curaçao, benadrukt dat Nederland geen invloed heeft gehad op de wetswijziging: "In ons rechtssysteem hebben we onze rechten. We hebben ons eigen Hof en we hebben gezamenlijk geaccepteerd dat bij afwezigheid van een Constitutioneel Hof op Curaçao de Hoge Raad onze laatste toevlucht is."

Het protest op de dag van het eerste homohuwelijk op Curaçao viel uiteindelijk mee. Bij het verlaten van de trouwzaal was de laatste demonstrant vertrokken.