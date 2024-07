Turners hebben zicht op finales landenwedstrijd, meerkamp en paard voltige

De Nederlandse turners hebben nog zicht op een finaleplaats in de olympische landenwedstrijd. De mannenploeg sloot de kwalificatie af met een totaal van 247,295 punten. Na twee van de drie subsivisies is die score goed voor een voorlopige zevende plaats.

Het tussenklassement wordt aangevoerd door China, dat tot 263,028 punten kwam. Japan staat voorlopig tweede (260,594), Groot-Brittannië derde (256,561). Later vandaag komen Spanje, Italië, Zwitserland en Turkije nog in actie.

De Munck, Schmidt en Rijken

Op paard voltige mag Loran de Munck hopen op een plek in de eindstrijd. De gymnast van Pax Hoofddorp liet op het toestel waarop hij op de EK's van 2022 en 2024 zilver behaalde, een score van 14,766 noteren. Daarmee staat hij voorlopig zesde.

Ook meerkampers Casimir Schmidt en Frank Rijken hebben zicht op een plek in de finale. Olympisch debutant Schmidt staat na twee subdivisies op de veertiende plaats met een puntentotaal van 82,098.

Herintreder Rijken, die het turnen een aantal jaren vaarwel zei en acht jaar na zijn optreden in Rio opnieuw op de Spelen staat, neemt de achttiende plaats in. Na zes toestellen was zijn score 81,233 punten.