Djokovic en Alcaraz winnen in Parijs, Nederlandse tennissers nog niet in actie

Tennistoppers Novak Djokovic en Carlos Alcaraz hebben in sneltreinvaart de tweede ronde bereikt bij de Olympische Spelen in Parijs.

Op de banen van Roland Garros kon door de regen alleen gespeeld worden op de overdekte hoofdbanen. De Nederlandse tennissers Arantxa Rus, Tallon Griekspoor en Robin Haase zijn daardoor nog niet in actie gekomen.

Een game voor Ebden

Djokovic had geen kind aan de Australische dubbelspecialist Matthew Ebden. De Servische nummer twee van de wereld won met 6-0, 6-1 en was binnen 54 minuten klaar.

De 36-jarige Ebden zag de lol wel in van zijn kansloze exercitie. Hij probeerde een onderhandse service, trok zijn shirt over het hoofd na een gescoord punt en bood zijn racket gekscherend aan het publiek aan.

Ook Alcaraz, de Spaanse nummer drie van de wereld, won eenvoudig. Hij versloeg de Libanees Hady Habib (ATP-275) met 6-3, 6-1. Later vandaag komt Alcaraz samen met Rafael Nadal in actie in het dubbelspel.