Reuters De Nederlandse hockeymannen vieren een doelpunt tegen Zuid-Afrika

NOS Sport • vandaag, 14:24 Hockeyers hebben taaie kluif aan Zuid-Afrika, maar openen Spelen wel met winst

De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste groepswedstrijd bij de Olympische Spelen in Parijs gewonnen. Zuid-Afrika werd met 5-3 verslagen.

Nederland geldt als een van de medaillekandidaten. Zuid-Afrika is daarentegen op papier juist de slechtste ploeg in het toernooi. Een overwinning was dus noodzakelijk om de medaille-ambities kracht bij te zetten.

In de tweede minuut van de wedstrijd kwam Nederland al op voorsprong. Jip Janssen benutte een vroege strafbal door hard binnen te schieten. Zuid-Afrika kwam echter vlug op 1-1 door een mooie goal van Dayaan Cassiem.

Dominant Nederland breidt voorsprong uit

Nederland herstelde zich goed en kwam regelmatig in de buurt van het Zuid-Afrikaanse doel. Floris Wortelboer dwong de verdedigers in de fout met een mooie actie en kreeg een strafcorner mee. In de rebound werkte Jonas de Geus die binnen.

Sla de carrousel over Reuters Jip Janssen juicht na de 1-0

ANP Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bij de Nederlandse hockeymannen

Oranje had het goede momentum te pakken, terwijl Zuid-Afrika vaker in de fout ging en twee keer een speler moest missen na een groene en een gele kaart. Via Tjep Hoedemakers en opnieuw Janssen sloot Nederland de eerste helft af met een 4-1 voorsprong.

Ook in de tweede helft begon Nederland goed. Duco Telgenkamp zette Nederland op 5-1, maar kort daarna kwam Zuid-Afrika terug in de wedstrijd.

Strijdlustig Zuid-Afrika maakt het nog spannend

Die ploeg staat bekend om zijn strijdlust en aanvallende spel. Ook tegen Nederland lieten ze dat zien. Via een mooi lobje van Tevin Kok en een strafbal van Matthew Guise-Brown, kwam Zuid-Afrika terug tot 5-3.

In de slotfase kwam Zuid-Afrika nog een paar keer dreigend voor het doel en kreeg zelfs nog een strafcorner, maar een volgend doelpunt zat er niet meer in. Nederland won na een goed begin met twee doelpunten verschil van Zuid-Afrika.

Zondag speelt Nederland de tweede groepswedstrijd. Om 19.45 uur begint de wedstrijd tegen Frankrijk.