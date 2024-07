Trouwring Italiaanse vlaggendager Tamberi ligt op de bodem van de Seine: 'Zag 'm vliegen'

Tamberi droeg de Italiaanse vlag en sprong enthousiast op en neer op de boot, die de Italiaanse ploeg over de Seine voer. Daarbij viel zijn ring in de rivier. "Te veel water, te veel afgevallen of het oncontroleerbaar enthousiasme? Waarschijnlijk een combinatie van de drie dingen", zoekt hij een verklaring.

"Ik geloof dat als het de bedoeling was, er geen betere plek bestaat om mijn ring te verliezen. Als je wilt, gooien we die van jou ook in de rivier, zodat ze voor altijd samen zijn. En vernieuwen we onze geloften met nieuwe ringen", stelt Tamberi een goedmaker voor.