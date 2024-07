Verstappen snelste in derde training Spa-Francorchamps, die grotendeels is verregend

Max Verstappen heeft de snelste tijd genoteerd in de derde vrije training voor de Grand Prix van België. De sessie viel zaterdagmiddag grotendeels in het water door zware regenbuien.

Code rood

Stroll verloor zijn bolide bij Raidillon, de iconische bochtencombinatie waarin je op hoge snelheid de heuvel oprijdt. In het droog is het een bocht die zonder enige twijfel vol gas is, maar in de regen is en blijft het een lastige en soms ook gevaarlijke knik.