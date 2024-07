Slot boekt met Liverpool eerste zege in oefenduel met Betis Sevilla

Liverpool is in aanloop naar het nieuwe seizoen voor een oefencampagne in de Verenigde Staten. Daar zijn onder meer Manchester United en Arsenal nog de tegenstanders.

Over de winst op Betis was Slot tevreden: "We hebben de nul gehouden, dat is positief. Ik denk dat we een grote kans tegen hebben gekregen in de slotfase, we hebben de wedstrijd goed gecontroleerd en kansen gecreëerd. De speelstijl was opbouwen van achteruit, gecontroleerd, oppassen voor de counter. Hopelijk kunnen we die stijl het hele seizoen handhaven."