Skiffeur Van Dorp probleemloos naar kwartfinales Spelen, straks Florijn en anderen

Van Dorp, winnaar van WK-zilver op de laatste wereldkampioenschappen, ging er als een speer vandoor, nam al vroeg de leiding in de race en gaf die niet meer weg. Van Dorp geldt in Parijs als een van de favorieten voor het goud in de skiff, de eenmansboot, en zette in de heats de snelste tijd neer. Zo kwam regerend wereldkampioen Oliver Zeidler, Van Dorps grootste concurrent, tot 6.54,72.

'Twee keer goud'

Bij de WK roeien van 2023 in Belgrado won Nederland vijf keer goud en drie keer zilver. Bondscoach Eelco Meenhorst mikt met zijn ploeg komende acht roeidagen in Parijs op twee gouden medailles . En hij weet: iedereen kijkt naar de Nederlandse boten.

Later op de dag gaan nog vijf Nederlandse boten het water op. Wereldkampioen Karolien Florijn is in de skiff ook kanshebber op goud. De eerste heats in de vrouwenskiff beginnen om 10.12 uur, Florijn roeit in heat 2.