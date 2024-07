NOS Sport • vandaag, 09:31 • Aangepast vandaag, 11:42 Florijn en Van Dorp in skiff zorgeloos naar kwartfinales Spelen, dubbeltwee ook door

2:55 Favoriet voor olympisch skiffgoud Florijn plaatst zich zorgeloos voor kwartfinales

Als grote favoriet voor de gouden olympische medaille in de skiff heeft Karolien Florijn zich in een zucht en een vloek geplaatst voor de kwartfinales. De 26-jarige tweevoudig wereldkampioene roeide ver voor de rest uit naar de zege in haar heat, in een tijd van 7.36,90.

Florijn nam vanaf de eerste halen de leiding en gaf die niet meer weg. Een zorgeloos begin van het olympisch toernooi dat voor Florijn op 3 augustus moet eindigen met olympisch goud, haar grote doel, nadat zij in 2022 en 2023 al wereldkampioen was geworden in de skiff, de eenpersoonsboot.

Van Dorp zonder zorgen door

Ook skiffeur Simon van Dorp plaatste zich op dag één van het olympisch roeitoernooi net buiten Parijs, waar het nog grijs zag van de regen, probleemloos voor de kwartfinales. De 27-jarige Amsterdammer finishte zijn heat als eerste in een tijd van 6.49,93.

3:03 Skiffeur Van Dorp vloog erin tijdens eerste heat op Spelen: 'Ik sta er goed voor'

Van Dorp, winnaar van WK-zilver bij de laatste wereldkampioenschappen, geldt in Parijs ook als een van de favorieten voor het goud in de skiff en zette in de heats de snelste tijd neer. Zo kwam regerend wereldkampioen Oliver Zeidler, Van Dorps grootste concurrent, tot 6.54,72.

De kwartfinales van de skiffdiscipline zijn op dinsdagochtend 30 juli, vanaf 10.15 uur.

Dubbeltwee naar halve finales

De Nederlandse dubbeltwee, met in de boot Melvin Twellaar (27) en Stef Broenink (33), is ook zonder problemen de heats doorgekomen. Met een tijd van 6.14,13 bleven ze in hun heat concurrenten uit de VS en Nieuw-Zeeland een bootlengte voor. De dubbeltwee roeit dinsdag 30 juli om 11.10 uur de halve finales.

Zo kenden ook de regerend wereldkampioenen Twellaar en Broenink een vlekkeloze start van het olympisch toernooi. Als titelfavoriet moet op 1 augustus het goud worden binnengehaald in Parijs. Op de Spelen van Tokio in 2021 pakte het duo zilver.

Op de roeibaan van Vaires-Sur-Marne, 40 kilometer buiten Parijs, opende Van Dorp zaterdagochtend onder een grijs wolkendek het roeitoernooi voor de Nederlandse vloot, voor wie de verwachtingen hooggespannen zijn.

Bij de WK roeien van 2023 in Belgrado won Nederland vijf keer goud en drie keer zilver. Bondscoach Eelco Meenhorst mikt met zijn ploeg komende acht roeidagen in Parijs op twee gouden medailles. En hij weet: iedereen kijkt naar de Nederlandse boten.

Later op de dag gaan nog drie Nederlandse boten het water op. De vrouwen dubbeltwee (Lisa Scheenaard en Martine Veldhuis), mannen dubbelvier (Lennart van Lierop, Finn Florijn, Tone Wieten en Koen Metsemakers) en de vrouwen dubbelvier (Laila Youssifou, Tessa Dullemans, Roos de Jong en Bente Paulis) komen nog in actie.

11:51 Hoe moeilijk kan het zijn: roeien met Ymkje Clevering en Veronique Meester