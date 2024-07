DPA Adeline Abimnwi Awemo bij een verkiezingsposter van zichzelf, de dag na de aanval

NOS Nieuws • vandaag, 22:45 Opnieuw Duitse politica aangevallen, politie gaat uit van racistisch motief

In de Duitse deelstaat Brandenburg is een CDU-politica op straat aangevallen en lichtgewond geraakt. De Duitse politie gaat uit van een racistisch motief. De vrouw is in het ziekenhuis aan haar verwondingen behandeld.

De in Kameroen geboren Adeline Abimnwi Awemo was gisteravond in Cottbus posters aan het plakken voor de komende deelstaatverkiezingen in Brandenburg. Ze werd daarbij aangevallen door een vrouw, die daarbij schreeuwde "Je bent geen mens!". Awemo raakte gewond aan haar nek en moest in het ziekenhuis nagekeken worden.

Er is een verdachte opgepakt, een vrouw van 29. De politie zegt dat "op basis van de huidige stand van het onderzoek kan worden aangenomen dat de aanval werd ingegeven door racistische motieven".

Awemo blijft ondanks de aanval strijdbaar: "Ik ben in de politiek gegaan om met mensen te werken en samen dingen te veranderen. Ik blijf sterk en geef niet op, Cottbus is een superstad." Ze zegt ook dat ze verder wil gaan met posters plakken.

Geweld tegen politici neemt toe

De voorzitter van de CDU in Brandenburg, Jan Redmann, zegt dat hij geschokt is door de aanval. "Het toenemende risico voor mensen die politiek actief zijn voor ons land is ondraaglijk", zegt Redmann. Hij is vandaag naar Cottbus gereisd om Awemo een hart onder de riem te steken.

Duitsland wordt de laatste tijd geteisterd door geweld tegen politici. Begin mei raakte Europarlementariër Matthias Ecke (SPD) zwaargewond bij een aanval in Dresden. Een paar dagen later werd in Dresden een politica van de Groenen aangevallen die posters aan het plakken was. Op dezelfde dag werd een SPD-senator in Berlijn op haar hoofd en nek geslagen.

Ook werd eind mei een agent doodgestoken die een aanslagpleger probeerde tegen te houden die het had voorzien op een extreemrechts anti-islamactivist. Deze Michael Stürzenberger raakte zwaargewond aan zijn gezicht en been. Ook de dader raakte gewond.

In 2019 werd CDU-politicus Walter Lübcke vermoord door een neonazi. Sindsdien worden politici in Duitsland steeds vaker aangevallen.