Reuters Bev Priestman

NOS Voetbal • vandaag, 07:04 Ook bondscoach Canadese voetbalsters weggestuurd na spionage: 'Drone al vaker ingezet'

Bondscoach Bev Priestman van de Canadese voetbalsters is weggestuurd van de Olympische Spelen, dat heeft het Canadese Olympisch Comité bekend gemaakt. Priestman is geschorst voor het vervolg van het olympisch voetbaltoernooi vanwege haar rol in de mogelijke spionage met een drone.

De 38-jarige bondscoach was al geschorst voor de gisteren met 2-1 gewonnen wedstrijd. Tegenstander Nieuw-Zeeland diende in aanloop naar dat duel een klacht in bij het IOC omdat er een drone overvloog tijdens een training. Na de wedstrijd kwam de Canadese voetbalbond met een statement.

"In de laatste 24 uur is er nieuwe informatie tot ons gekomen waaruit blijkt dat er eerder drones zijn ingezet, al voor de Olympische Spelen", aldus Kevin Blue, baas van de voetbalbond. "Daarom heeft de bond besloten bondscoach Bev Priestman te schorsen voor de rest van het toernooi, en tot het onafhankelijke onderzoek naar de gebeurtenissen is afgerond."

Canadese media melden op basis van bronnen dat zowel het vrouwen- als mannenteam al jaren gebruik zou maken van drones om informatie van tegenstanders te verzamelen.

Twee stafleden weggestuurd

Assistent-coach Andy Spence heeft voorlopig de leiding gekregen over de regerend olympisch kampioen.

Reuters Canada viert de 2-1 tegen Nieuw-Zeeland

Jasmine Mander, een andere assistent-coach, en analist Joseph Lombardi waren al naar huis gestuurd. Zij werden verantwoordelijk gehouden voor de drone-spionage. Volgens de Canadese krant The Globe and Mail zou Lombardi door de Franse politie zijn betrapt bij het binnenhalen van een drone op de dag dat Nieuw-Zeeland beklag deed.

De FIFA heeft een onderzoek ingesteld naar het handelen van de Canadese voetbalbond en de drie hoofdrolspelers. Het incident druist in tegen de fair play-reglementen van het mondiale en olympische voetbal.