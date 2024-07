Russische en Chinese bommenwerpers vlak bij Alaska, Canada en VS

Volgens de militaire organisatie die over het luchtruim waakt van zowel de Verenigde Staten als Canada (NORAD) ging het in totaal om vier bommenwerpers. Die maakten een vlucht van vijf uur en werden begeleid door Russische straaljagers.

Internationale wateren

De Russische en Chinese vliegtuigen hebben het luchtruim boven internationale wateren niet verlaten, zeggen NORAD en ook de Russische regering. De Canadees-Amerikaanse defensiesamenwerking zegt verder dat er geen dreiging was en dat de activiteiten van Rusland en China in de buurt van Noord-Amerika gevolgd zullen blijven worden. "Als zij daar aanwezig zijn, zijn wij dat ook", zegt NORAD.

Volgens Rusland was de vlucht inderdaad niet als dreiging bedoeld. Het doel zou een betere samenwerking zijn geweest tussen de luchtmachten van Rusland en China. Volgens China had het ook niets te maken met de huidige internationale situatie.

De VS voert regelmatige vergelijkbare vluchten uit boven internationale wateren. Afgelopen weekend zei het Russische ministerie van Defensie nog dat was voorkomen dat twee Amerikaanse bommenwerpers de staatsgrens boven de Barentszzee overschreden. De VS wilde daar niets over zeggen, schreef persbureau Reuters.