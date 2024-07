ANP Het appartementencomplex in de Markiezaatstraat in het Noord-Brabantse Stampersgat.

NOS Nieuws • vandaag, 14:31 • Aangepast vandaag, 14:50 Verdachte van dodelijk schietincident Stampersgat langer vast

De man die verdacht wordt van het doodschieten van zijn 25-jarige buurman in Stampersgat moet langer in de cel blijven. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Breda bepaald.

In de nacht van woensdag 10 op donderdag 11 juli vond er een dodelijk schietincident plaats in de Brabantse plaats. Het OM verdenkt de 55-jarige man van moord, dan wel doodslag. De rechtbank heeft besloten dat de man negentig dagen langer in voorlopige hechtenis moet blijven.

OM onderzoekt alle motieven

De kwestie heeft binnen en buiten het West-Brabantse dorp veel losgemaakt. In de media verschenen al snel berichten over een slepende ruzie over een parkeerplaats tussen de verdachte en het slachtoffer, maar ook verhalen waarin mensen zich afvragen of de verdachte een racistisch motief had.

Het OM onderzoekt alle motieven en stelt nogmaals dat het "op de hoogte is van de actualiteiten en de informatie die circuleert in de media en in de samenleving". Op dit moment kan het OM nog niks zeggen over het motief van de verdachte.

De eerste pro forma zitting in deze zaak zal naar verwachting in oktober zijn.