AFP Netanyahu kon tijdens zijn toespraak rekenen op meerdere staande ovaties

NOS Nieuws • vandaag, 23:09 Netanyahu spreekt Amerikaanse Congres toe, deelt visie over Gaza na de oorlog

De Israëlische premier Netanyahu heeft in een bevlogen toespraak in het Amerikaanse Congres in Washington gezegd dat hij door wil gaan met de oorlog in Gaza tot Israël een totale overwinning op Hamas heeft bereikt. Ook deelde hij kort zijn visie voor Gaza na de oorlog. Tijdens de 52 minuten durende toespraak kon Netanyahu rekenen op meerdere staande ovaties van congresleden.

"De dag nadat we Hamas hebben verslagen, zal er een nieuw Gaza ontstaan", zei Netanyahu. Hij riep op tot een "gedemilitariseerde en gederadicaliseerde Gazastrook". Daarbij maakte hij de vergelijking met Duitsland en Japan na de Tweede Wereldoorlog, en stelde hij dat eenzelfde aanpak zou kunnen leiden tot "een toekomst van veiligheid, welvaart en vrede" in Gaza.

Netanyahu begon zijn toespraak met het uitspreken van zijn waardering voor de steun van de Amerikaanse president Biden aan Israël. Aan het einde van zijn toespraak bedankte hij ook de Republikeinse presidentskandidaat Trump.

'Strijd tussen barbaarsheid en beschaving'

In zijn toespraak verbond Netanyahu de strijd van Israël in het Midden-Oosten moeiteloos met Amerikaanse belangen. Hij noemde het een "strijd tussen barbaarsheid en beschaving". Later in zijn toespraak zei hij dat Iran verantwoordelijk is voor vrijwel al het terrorisme in het Midden-Oosten.

Netanyahu riep de VS op om snel meer militaire hulp aan Israël te verlenen, nu de oorlog in Gaza voortduurt. "Het versnellen van de Amerikaanse militaire hulp kan het einde van de oorlog in Gaza aanzienlijk dichterbij brengen en helpen een bredere oorlog in het Midden-Oosten te voorkomen", zei hij.

Vredesonderhandelingen niet benoemd

Al maanden neemt de internationale druk op Israël toe om een overeenkomst over een staakt-het-vuren in Gaza te sluiten. Ook de Amerikaanse president Biden voerde de afgelopen maanden regelmatig de druk op Israël op om tot zo'n overeenkomst te komen.

Morgen zou een Israëlische delegatie naar Caïro vertrekken voor vredesonderhandelingen, maar eerder vandaag werd aangekondigd dat dat is uitgesteld tot na Netanyahu's bezoek aan de Verenigde Staten. Daarom vroegen experts zich voorafgaand aan de toespraak af of Netanyahu zou spreken over de vredesonderhandelingen. Dat bleef uit.

Duizenden demonstranten

Waar Netanyahu in het Congres werd ontvangen met luid applaus, waren er buiten duizenden mensen op de been om te demonstreren tegen zijn komst. Onder hen waren zowel uitgesproken pro-Palestijnse demonstranten als familieleden van door Hamas gegijzelde Israëliërs. Volgens de familieleden draagt het Israëlische optreden in Gaza niet bij aan de overlevingskansen van de gijzelaars.

0:27 Duizenden demonstranten in Washington tegen Netanyahu

Tijdens zijn toespraak noemde Netanyahu die demonstranten "nuttige idioten". "Wie weet financiert Iran de protesten die nu buiten plaatsvinden wel", zei hij.

Ook in het Congres was er sprake van vormen van protest. Zo bleven de stoelen van minstens 50 Democratische Congresleden leeg. Het Democratische congreslid Rashida Tlaib hield een bordje omhoog met daarop de tekst "verantwoordelijk voor genocide" en "oorlogsmisdadiger".

De komende dagen heeft Netanyahu gesprekken op de planning staan met president Biden, de Republikeinse presidentskandidaat Trump en beoogd Democratisch presidentskandidaat Harris. Het is zijn eerste reis naar het buitenland sinds de aanslag door Hamas op 7 oktober.