Spectaculaire start olympisch voetbaltoernooi: Argentinië in 106de (!) minuut naast Marokko

Marokko heeft de eerste voetbalwedstrijd op de Olympische Spelen gelijkgespeeld tegen Argentinië. De Atlasleeuwen stonden lang met 2-1 voor, maar in de laatste minuut van de blessuretijd kon Argentinië toch op gelijke hoogte komen.

Beide landen hebben een sterk elftal naar Parijs gestuurd, met onder anderen Achraf Hakimi namens Marokko en Julián Álvarez namens Argentinië. De twee ploegen gelden als favorieten voor de medailles op het toernooi, maar treffen elkaar al in de groepsfase.

Het olympisch voetbaltoernooi is bedoeld voor spelers onder de 23 jaar om zich op het grote podium te bewijzen. Elke nationale ploeg mag slechts drie spelers afvaardigen die ouder zijn dan dat. Hakimi (25) en Álvarez (24) horen daarbij.

Marokko domineert eerste uur

De eerste goal viel op slag van rust. Ilias Akhomach legde de bal met een zeer fraai hakje in de voeten van Bilal El Khannous, die de voorzet gaf op Soufiane Rahimi die op zijn beurt van dichtbij kon afmaken.

Na rust kreeg Marokko een penalty, Rahimi eiste de bal op en schoot binnen. Ajax-keeper Gerónimo Rulli dook de goede hoek in, maar kon zijn vingers niet tegen de bal krijgen.

Argentinië had het moeilijk, maar kon via Giuliano Simeone in de reguliere speeltijd op 1-2 komen.