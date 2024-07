AFP Premier Christopher Luxon

NOS Nieuws • vandaag, 10:04 Nieuw-Zeelandse premier kondigt excuses aan voor grof misbruik

De Nieuw-Zeelandse premier gaat officieel zijn excuses aanbieden aan de vele jongeren en kwetsbaren die zijn mishandeld of misbruikt in zorginstellingen van de overheid en de kerk. Daarmee reageert hij op een uitgebreid overheidsrapport na vijf jaar onderzoek.

Een overheidscommissie deed in het rapport meer dan 130 aanbevelingen. Eén daarvan was excuses door de premier, maar ook die van de paus, omdat een deel van het misbruik plaatsvond in rooms-katholieke zorginstellingen.

Van de 650.000 kinderen en kwetsbare volwassenen die tussen 1950 en 2019 in een Nieuw-Zeelandse zorginstelling zaten, kreeg bijna een derde te maken met fysiek, seksueel, verbaal of psychologisch misbruik. Nog veel meer werden uitgebuit of verwaarloosd, staat in het rapport.

Bijna zeventig jaar lang werden vooral kinderen, jongeren en gehandicapten verkracht, mishandeld en soms zelfs tegen hun wil gesteriliseerd. Kinderen van de inheemse Maori-bevolking hebben het ergst geleden: meer dan 80 procent van Maori-kinderen in zorginstellingen werd mishandeld of misbruikt. Ook waren dat misbruik en de mishandeling heftiger dan die van anderen, blijkt uit het onderzoek. De resultaten zijn een nationale schandvlek, schrijft de commissie.

De meeste misbruikte kinderen waren tussen de 5 en 17 jaar oud, maar er waren ook slachtoffers van slechts negen maanden oud. Zo'n 2300 slachtoffers werden gehoord voor het parlementair onderzoek, nadat er jarenlang klachten waren geweest van slachtoffers.

Speciale politie-afdeling

Naast de excuses van zowel de Nieuw-Zeelandse premier als de paus en het religieuze hoofd van de Anglicaanse Kerk, de aartsbisschop van Canterbury, werden nog meer aanbevelingen gedaan door de commissie. Zo zou de Nieuw-Zeelandse politie een speciale afdeling moeten oprichten voor mishandeling en misbruik bij zorginstellingen.

Ook pleit de commissie voor compensatie van de slachtoffers in geld. Hoeveel zegt de commissie niet, maar in het rapport staat een schatting over wat de mishandeling en het misbruik een slachtoffer gemiddeld heeft gekost: ongeveer 857.000 Nieuw-Zeelandse dollar, bijna een half miljoen euro.

Officiële excuses in november

Premier Christopher Luxon beloofde verandering en uitte zijn spijt over "deze duistere dag in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland". Een officiële verontschuldiging volgt op 12 november, zei hij. Ook de katholieke kerk van Nieuw Zeeland erkende de mishandeling en het misbruik: "We garanderen dat we actie zullen ondernemen".

De Anglicaanse Kerk van Nieuw-Zeeland voegde toe "volledige verantwoordelijkheid te nemen voor ons onvermogen om de veilige en zorgzame omgeving te bieden waar degenen die onder onze zorg zijn geplaatst recht op hadden".

Meike Wijers, correspondent Nieuw-Zeeland "Dit rapport maakt heel veel los in Nieuw-Zeeland, vooral bij de duizenden slachtoffers die jarenlang niet zijn gehoord. De afgelopen jaren is steeds meer bekend geworden over de omvang van het schandaal. Er is lang gewacht op het definitieve rapport, het werd verschillende keren uitgesteld omdat steeds meer slachtoffers zich meldden. En het misbruik is volgens deskundigen nog niet voorbij, nog steeds krijgen jongeren in zorginstellingen hiermee te maken. Officiële excuses, een plan om het aan te pakken en een compensatieregeling zijn de belangrijkste eerste stappen, maar voor veel slachtoffers komt het te laat. Een groot aantal van hen heeft zelfmoord gepleegd."