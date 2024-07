Olympische rel: vermoedelijke drone-spionage door Canada bij voetbal

Het Canadese Olympisch Comité (COC) heeft "oprechte excuses" aangeboden voor vermoedelijke drone-spionage bij het voetbal en daarmee is nog voor de Olympische Spelen zijn begonnen een rel geboren.

Het Nieuw-Zeelandse team zag de drone maandag overvliegen tijdens een training in Saint-Étienne, 400 kilometer ten zuiden van de Franse hoofdstad, waar de wedstrijd tegen Canada zal worden gespeeld. Daarop diende Nieuw-Zeeland een klacht in bij het IOC.

Canada zegt in een verklaring dat de drone-operator een "niet-geaccrediteerd lid van het Canadese ondersteuningsteam" was, maar bevestigt dat het personeelslid "vermoedelijk een drone heeft gebruikt om de training van het Nieuw-Zeelandse voetbalteam vast te leggen."

De Canadezen zeggen "voor fairplay te staan" en "geschokt en teleurgesteld" te zijn. Wat de consequenties van het incident zullen zijn, is nog niet duidelijk. Titelverdediger Canada speelt donderdag in de groepsfase tegen Nieuw-Zeeland.

Beveiliging aangescherpt

Het vliegen met drones in de buurt van olympische locaties is verboden. De Franse premier Gabriel Attal vertelde maandag aan de Franse krant Le Monde dat er gemiddeld zes drones per dag worden onderschept.